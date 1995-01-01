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    Неймар получил четвертую травму за год. На этот раз бразилец пропустит до месяца

    Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму, сообщает официальный сайт парижского клуба.

    После МРТ у Неймара было выявлено повреждение бицепса бедра, из-за которого бразилец пропустит до одного месяца.

    • Неймар получил травму в товарищеском матче БразилияНигерия (1:1) и был заменен на 12-й минуте.
    • Для 27-летнего бразильца новая травма стала четвертой в этом календарном году.
    • Ранее Неймар пропустил 85 дней из-за повреждения колена, затем 63 дня из-за травмы лодыжки и еще 27 дней из-за дефицита тренировочной практики.

    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2055

      кошмарик 13 секунд назад

      саботирует ... не хочет играть..

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