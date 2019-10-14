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  • Неймар получил четвертую травму за год. На этот раз бразилец пропустит до месяца

Неймар получил четвертую травму за год. На этот раз бразилец пропустит до месяца

14 октября 2019, 19:35
8

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму, сообщает официальный сайт парижского клуба.

После МРТ у Неймара было выявлено повреждение бицепса бедра, из-за которого бразилец пропустит до одного месяца.

  • Неймар получил травму в товарищеском матче БразилияНигерия (1:1) и был заменен на 12-й минуте.
  • Для 27-летнего бразильца новая травма стала четвертой в этом календарном году.
  • Ранее Неймар пропустил 85 дней из-за повреждения колена, затем 63 дня из-за травмы лодыжки и еще 27 дней из-за дефицита тренировочной практики.

Источник: официальный сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 Бразилия ПСЖ Неймар
Комментарии (8)
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кошмарик
1571074210
саботирует ... не хочет играть..
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Lester84
1571075445
Президент Барсы и тут вздохнет с облегчением. Малкома втюхал - поломался. Неймара не купил - поломался. Может оберег какой от травматичных футболистов купил
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ufos73
1571076484
Пусть с Дзагоевым откроют клуб помощи "Анонимные хрустальные мальчики" )))
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ivanthebest
1571089906
Как раз полгода набегает... Надо парижанкам с ним контракт на подольше продлить. Чтобы точно никто не смог купить такое чудо.
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O-Z
1571121510
Чтоб он уже карьеру закончил. Сраный симулянт, плакса миллиадерная.
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zigbert
1571142536
Частые травмы могут поставить крест на его карьере. И все же здоровья Неймару!
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