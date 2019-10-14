Неймар получил четвертую травму за год. На этот раз бразилец пропустит до месяца

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму, сообщает официальный сайт парижского клуба.
После МРТ у Неймара было выявлено повреждение бицепса бедра, из-за которого бразилец пропустит до одного месяца.
- Неймар получил травму в товарищеском матче Бразилия – Нигерия (1:1) и был заменен на 12-й минуте.
- Для 27-летнего бразильца новая травма стала четвертой в этом календарном году.
- Ранее Неймар пропустил 85 дней из-за повреждения колена, затем 63 дня из-за травмы лодыжки и еще 27 дней из-за дефицита тренировочной практики.
Источник: официальный сайт «ПСЖ»