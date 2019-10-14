Тедеско: «Охарактеризовал бы себя одним словом – жонглер»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции.

«Как будем играть в защите? У нас есть Джикия, Жиго, Кутепов. Мы можем играть в три защитника, можем в четыре. Пока я видел игроков только по видео, вживую же все иначе. Будем решать постепенно, изучать ситуацию, смотреть по сопернику. Пока рано говорить о чем-то конкретно

Как бы я мог охарактеризовать себя одним словом? Жонглер», – сказал Тедеско.

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго