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Тедеско: «Охарактеризовал бы себя одним словом – жонглер»

14 октября 2019, 20:20
13

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции.

«Как будем играть в защите? У нас есть Джикия, Жиго, Кутепов. Мы можем играть в три защитника, можем в четыре. Пока я видел игроков только по видео, вживую же все иначе. Будем решать постепенно, изучать ситуацию, смотреть по сопернику. Пока рано говорить о чем-то конкретно

Как бы я мог охарактеризовать себя одним словом? Жонглер», – сказал Тедеско.

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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Фан666
1571073954
Скорее клоун из цирка цорна
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Taps
1571074560
Приятно смотреть как эффективные менагеры изгаляются над командой.
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ivany4
1571075289
Если при этом он еще оказался и фокусником, и мы бы увидели играющий Спартак, было бы совсем замечательно.
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paracetamol
1571087379
Если жонглер, в таком случае Григоряна из Танбова было бы лучше взять. Такой же п-бол, но в разы дешевле.
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Boeung777
1571092152
Главное, чтобы не оказался клоуном.
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subbotaspartak
1571115057
Лучше б фокусник был Из этого состав чемпионство добыл.
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komarinskiy
1571118576
Жонглер на арене цирка. Название цирка - Спартак
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Из Твери Леха
1571121198
В этом цирке он опустится до уровня клоуна.
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Plyash
1571142098
Главное,что бы костюмчик сидел. Как в фильме "Чародеи".
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Старикан
1571151869
Пусть будет жонглёром, главное чтобы игру наладил!
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