Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Тедеско: «Охарактеризовал бы себя одним словом – жонглер»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции.

    «Как будем играть в защите? У нас есть Джикия, Жиго, Кутепов. Мы можем играть в три защитника, можем в четыре. Пока я видел игроков только по видео, вживую же все иначе. Будем решать постепенно, изучать ситуацию, смотреть по сопернику. Пока рано говорить о чем-то конкретно

    Как бы я мог охарактеризовать себя одним словом? Жонглер», – сказал Тедеско.

    Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1594

      Фан666 4 минуты назад

      Скорее клоун из цирка цорна

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru