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  • Отбор Евро-2020. Сборная Польши вышла на чемпионат Европы, победив Северную Македонию

Отбор Евро-2020. Сборная Польши вышла на чемпионат Европы, победив Северную Македонию

13 октября 2019, 23:40

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Польши принимала Северную Македонию. Поляки одержали победу со счетом 2:0, обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы. В активе Польши 19 очков, а у македонцев, идущих третьими – 11.

В параллельной встрече Австрия обыграла Словению.

Отбор Евро-2020. Группа G. 8-й тур

Польша – Северная Македония – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Франковски, 74; 2:0 – Милик, 80.

Словения – Австрия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пош, 21.

Удаление: Попович, 89 – нет.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Польша Северная Македония
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