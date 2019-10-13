Отбор Евро-2020. Сборная Польши вышла на чемпионат Европы, победив Северную Македонию

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Польши принимала Северную Македонию. Поляки одержали победу со счетом 2:0, обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы. В активе Польши 19 очков, а у македонцев, идущих третьими – 11.

В параллельной встрече Австрия обыграла Словению.

Отбор Евро-2020. Группа G. 8-й тур

Польша – Северная Македония – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Франковски, 74; 2:0 – Милик, 80.

Словения – Австрия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пош, 21.

Удаление: Попович, 89 – нет.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020