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    «Валенсия» – о вкладе Черышева в успех сборной России: «О Денисе пишет половина СМИ планеты»

    Пресс-служба «Валенсии» оценила вклад полузащитника Дениса Черышева в итоговый успех сборной России, которая по итогам матча с Кипром (5:0) досрочно вышла на Евро-2020.

    «Вингер «Валенсии» сыграл решающую роль в выходе сборной России на чемпионат Европы-2020. О Денисе пишет половина СМИ планеты. Черышев навязал темп киприотам в эту волшебную для всех россиян ночь», – гласит запись на официальном сайте «Валенсии».

    Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

    Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

    Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром

    Источник: официальный сайт «Валенсии»

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    13.10.2019 23:25
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