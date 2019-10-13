Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валенсия» – о вкладе Черышева в успех сборной России: «О Денисе пишет половина СМИ планеты»

«Валенсия» – о вкладе Черышева в успех сборной России: «О Денисе пишет половина СМИ планеты»

13 октября 2019, 23:25
6

Пресс-служба «Валенсии» оценила вклад полузащитника Дениса Черышева в итоговый успех сборной России, которая по итогам матча с Кипром (5:0) досрочно вышла на Евро-2020.

«Вингер «Валенсии» сыграл решающую роль в выходе сборной России на чемпионат Европы-2020. О Денисе пишет половина СМИ планеты. Черышев навязал темп киприотам в эту волшебную для всех россиян ночь», – гласит запись на официальном сайте «Валенсии».

Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Кипром

Источник: официальный сайт «Валенсии»
Испания. Примера Отбор ЧЕ-2020 Россия Валенсия Черышев Денис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1571007248
Денис молодец! Тёма его весь матч просвещал куда пасы давать, а потом и сам отдал.
Ответить
Play
1571037254
Да, половина СМИ планеты пишет о Черышеве, а все российские СМИ пишут только о Дзюбе.
Ответить
Cromathaar
1571048592
Цену набивают :)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+