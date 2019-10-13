«Валенсия» – о вкладе Черышева в успех сборной России: «О Денисе пишет половина СМИ планеты»

Пресс-служба «Валенсии» оценила вклад полузащитника Дениса Черышева в итоговый успех сборной России, которая по итогам матча с Кипром (5:0) досрочно вышла на Евро-2020.

«Вингер «Валенсии» сыграл решающую роль в выходе сборной России на чемпионат Европы-2020. О Денисе пишет половина СМИ планеты. Черышев навязал темп киприотам в эту волшебную для всех россиян ночь», – гласит запись на официальном сайте «Валенсии».

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