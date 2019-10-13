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  • «Шальке» благодаря приходу Тедеско в «Спартак» сэкономит 5 миллионов

«Шальке» благодаря приходу Тедеско в «Спартак» сэкономит 5 миллионов

13 октября 2019, 18:18
7

Немец Доменико Тедеско вскоре возглавит «Спартак». На текущей неделе специалист разорвал контракт со своим бывшим клубом – «Шальке».

Соглашение с командой из Гельзенкирхена действовало до 2022 года. За оставшийся период «Шальке» должен был заплатить тренеру 5 миллионов евро, но теперь ввиду отсутствия контракта и работы Тедеско в другом месте немцы эту сумму сэкономят, пишет Bild.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Шальке-04 Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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portero
1570980633
Спартак помог Шальке, может Тедеско поможет Спартаку.
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RotBerg
1570980788
Догадайтесь на кого упала эта пятерка ))
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vladimir-7
1570982335
А сколько заработал Т.Цорн с этой сделки?
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erma
1570984394
"Докладаю: чуть заря, Федька отбыл за моря. В, общем, это, отвязались от него, от упыря."
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Алекc
1570993294
короче все выигрывают от Спартака в какой либо степени, кроме самого клуба. вот такой парадокс
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