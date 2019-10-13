«Шальке» благодаря приходу Тедеско в «Спартак» сэкономит 5 миллионов

Немец Доменико Тедеско вскоре возглавит «Спартак». На текущей неделе специалист разорвал контракт со своим бывшим клубом – «Шальке».
Соглашение с командой из Гельзенкирхена действовало до 2022 года. За оставшийся период «Шальке» должен был заплатить тренеру 5 миллионов евро, но теперь ввиду отсутствия контракта и работы Тедеско в другом месте немцы эту сумму сэкономят, пишет Bild.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.
Источник: Bild