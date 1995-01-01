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    «Шальке» благодаря приходу Тедеско в «Спартак» сэкономит 5 миллионов

    Немец Доменико Тедеско вскоре возглавит «Спартак». На текущей неделе специалист разорвал контракт со своим бывшим клубом – «Шальке».

    Соглашение с командой из Гельзенкирхена действовало до 2022 года. За оставшийся период «Шальке» должен был заплатить тренеру 5 миллионов евро, но теперь ввиду отсутствия контракта и работы Тедеско в другом месте немцы эту сумму сэкономят, пишет Bild.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2937

      RotBerg 17 минут назад

      Догадайтесь на кого упала эта пятерка ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33683

      portero 19 минут назад

      Спартак помог Шальке, может Тедеско поможет Спартаку.

      0
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