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    Доннарумма: «Манчини – отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Он выведет нас на верный путь»

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма охарактеризовал главного тренера Роберто Манчини. Под его руководством итальянцы уже вышли на Евро-2020.

    «Он отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Принципы Манчини хороши. Будем прислушиваться к тренеру и на Евро-2020, он выведет нас на правильный путь», – считает представитель «Милана».

    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
    • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
    • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Давид59 28 минут назад

      Вперёд Италия! Только не позволяйте ему аргентинцев натурализовывать. А то мы (Зенит) это уже проходили

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