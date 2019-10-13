Доннарумма: «Манчини – отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Он выведет нас на верный путь»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма охарактеризовал главного тренера Роберто Манчини. Под его руководством итальянцы уже вышли на Евро-2020.

«Он отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Принципы Манчини хороши. Будем прислушиваться к тренеру и на Евро-2020, он выведет нас на правильный путь», – считает представитель «Милана».