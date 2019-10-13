Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Доннарумма: «Манчини – отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Он выведет нас на верный путь»

Доннарумма: «Манчини – отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Он выведет нас на верный путь»

13 октября 2019, 12:14
3

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма охарактеризовал главного тренера Роберто Манчини. Под его руководством итальянцы уже вышли на Евро-2020.

«Он отличный тренер, мы прислушиваемся к нему. Принципы Манчини хороши. Будем прислушиваться к тренеру и на Евро-2020, он выведет нас на правильный путь», – считает представитель «Милана».

  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в России.
  • Италия пропускала ЧМ-2018, поскольку не прошла квалификацию.
  • Роберто Манчини до сборной Италии тренировал «Зенит».

Источник: Calciomercato
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Италия Милан Доннарумма Джанлуиджи Манчини Роберто
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1570958693
Вперёд Италия! Только не позволяйте ему аргентинцев натурализовывать. А то мы (Зенит) это уже проходили
Ответить
Мудакам
1570963686
- ясно, кто их поведет! Лишь бы жвачкой не подавился
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+