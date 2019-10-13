Отбор Евро-2020. Сборная России в гостях сыграет с Кипром

Сегодня, 13 октября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными Кипра и России.
Игра пройдет в Никосии на арене «Нео ДжиЭсПи Стэдиум».
Команды уже встречались в 4-м туре квалификации. Тогда россияне победили со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова.
Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Кипр – третье.
Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть в этом матче, чтобы досрочно выйти в групповую стадию Евро-2020.
- Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.
Источник: «Бомбардир»