Отбор Евро-2020. Сборная России в гостях сыграет с Кипром

Сегодня, 13 октября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными Кипра и России.

Игра пройдет в Никосии на арене «Нео ДжиЭсПи Стэдиум».

Команды уже встречались в 4-м туре квалификации. Тогда россияне победили со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова.

Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Кипр – третье.

Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть в этом матче, чтобы досрочно выйти в групповую стадию Евро-2020.