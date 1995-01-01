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    Отбор Евро-2020. Сборная России в гостях сыграет с Кипром

    Сегодня, 13 октября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными Кипра и России.

    Игра пройдет в Никосии на арене «Нео ДжиЭсПи Стэдиум».

    Команды уже встречались в 4-м туре квалификации. Тогда россияне победили со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова.

    Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Кипр – третье.

    Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть в этом матче, чтобы досрочно выйти в групповую стадию Евро-2020.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      erem_a 42 минуты назад

      Давайте, ребя! Надеюсь отметим сегодня путевочку!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12573

      slavutiq70 1 час назад

      Сегодня оф,оформят путёвку на Евро нет сомнений,,,,

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