Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отбор Евро-2020. Сборная России в гостях сыграет с Кипром

13 октября 2019, 09:12
7

Сегодня, 13 октября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными Кипра и России.

Игра пройдет в Никосии на арене «Нео ДжиЭсПи Стэдиум».

Команды уже встречались в 4-м туре квалификации. Тогда россияне победили со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова.

Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Кипр – третье.

Команде Станислава Черчесова достаточно не проиграть в этом матче, чтобы досрочно выйти в групповую стадию Евро-2020.

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1570948075
Сегодня оф,оформят путёвку на Евро нет сомнений,,,,
Ответить
erem_a
1570949222
Давайте, ребя! Надеюсь отметим сегодня путевочку!))
Ответить
Фан666
1570954427
Оформят, будет грустная ничья
Ответить
Fraig
1570961481
Россия победит уверенно,Дзюба оформит покер...
Ответить
GoLenaStop
1570962609
надо собраться и забивать с первых минут. если долго жевать сопли, то можно и слить, как обычно. Удачи, хорошего настроя!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+