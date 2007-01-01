Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Дешам – об отсутствии Бензема в сборной Франции: «Это спортивное решение. Точка»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форвард «Реала» Карим Бензема не вызывается в национальную команду.

    «Это спортивное решение. Точка. Меня обвиняют в расизме? В жизни есть только одна правда, может быть много версий, но правда всегда одна. У меня много проблем с теми, кто хочет поверить в то, что Бензема не вызывается из-за расизма. Подобные обвинения за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого», – сказал Дешам.

    • Бензема не вызывают в сборную Франции с октября 2015 года.
    • Тренерский штаб национальной команды начал игнорировать 31-летнего футболиста после истории с шантажом Матье Вальбуэна интимным видео.
    • В активе игрока «Реала» 81 матч и 27 голов в составе сборной.

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru