Дешам – об отсутствии Бензема в сборной Франции: «Это спортивное решение. Точка»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форвард «Реала» Карим Бензема не вызывается в национальную команду.

«Это спортивное решение. Точка. Меня обвиняют в расизме? В жизни есть только одна правда, может быть много версий, но правда всегда одна. У меня много проблем с теми, кто хочет поверить в то, что Бензема не вызывается из-за расизма. Подобные обвинения за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого», – сказал Дешам.