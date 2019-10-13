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  • Дешам – об отсутствии Бензема в сборной Франции: «Это спортивное решение. Точка»

Дешам – об отсутствии Бензема в сборной Франции: «Это спортивное решение. Точка»

13 октября 2019, 06:43
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форвард «Реала» Карим Бензема не вызывается в национальную команду.

«Это спортивное решение. Точка. Меня обвиняют в расизме? В жизни есть только одна правда, может быть много версий, но правда всегда одна. У меня много проблем с теми, кто хочет поверить в то, что Бензема не вызывается из-за расизма. Подобные обвинения за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого», – сказал Дешам.

  • Бензема не вызывают в сборную Франции с октября 2015 года.
  • Тренерский штаб национальной команды начал игнорировать 31-летнего футболиста после истории с шантажом Матье Вальбуэна интимным видео.
  • В активе игрока «Реала» 81 матч и 27 голов в составе сборной.

Источник: RMC Sport
Отбор ЧЕ-2020 Франция Франция Реал Бензема Карим Дешам Дидье
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1570956820
Аахаах ну канеш Жиру лучше Бензема же
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