Ачерби – о выходе на Евро-2020: «Невероятный результат. Снимаю шляпу перед командой»

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился эмоциями от выхода на Евро-2020. В седьмом туре итальянцы дома обыграли Грецию (2:0).

«Мы вышли в финальный раунд с тремя играми в запасе, это просто невероятный результат после непопадания на ЧМ-2018. Снимаю шляпу перед всей командой за проделанную работу», – сказал Ачерби.