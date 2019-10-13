Ачерби – о выходе на Евро-2020: «Невероятный результат. Снимаю шляпу перед командой»

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился эмоциями от выхода на Евро-2020. В седьмом туре итальянцы дома обыграли Грецию (2:0).
«Мы вышли в финальный раунд с тремя играми в запасе, это просто невероятный результат после непопадания на ЧМ-2018. Снимаю шляпу перед всей командой за проделанную работу», – сказал Ачерби.
- Итальянцы по ходу отборочного цикла не потеряли ни одного очка.
- Сборная Италии стала второй командой вслед за Бельгией, вышедший на Евро-2020.
- В 2012 году итальянцы играли в финальном матче турнира.
Источник: Football Italia