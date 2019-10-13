Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ачерби – о выходе на Евро-2020: «Невероятный результат. Снимаю шляпу перед командой»

Ачерби – о выходе на Евро-2020: «Невероятный результат. Снимаю шляпу перед командой»

13 октября 2019, 01:30

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился эмоциями от выхода на Евро-2020. В седьмом туре итальянцы дома обыграли Грецию (2:0).

«Мы вышли в финальный раунд с тремя играми в запасе, это просто невероятный результат после непопадания на ЧМ-2018. Снимаю шляпу перед всей командой за проделанную работу», – сказал Ачерби.

  • Итальянцы по ходу отборочного цикла не потеряли ни одного очка.
  • Сборная Италии стала второй командой вслед за Бельгией, вышедший на Евро-2020.
  • В 2012 году итальянцы играли в финальном матче турнира.

Источник: Football Italia
Отбор ЧЕ-2020 Италия. Серия А Италия Сассуоло Ачерби Франческо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+