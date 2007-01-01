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    Ачерби – о выходе на Евро-2020: «Невероятный результат. Снимаю шляпу перед командой»

    Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился эмоциями от выхода на Евро-2020. В седьмом туре итальянцы дома обыграли Грецию (2:0).

    «Мы вышли в финальный раунд с тремя играми в запасе, это просто невероятный результат после непопадания на ЧМ-2018. Снимаю шляпу перед всей командой за проделанную работу», – сказал Ачерби.

    • Итальянцы по ходу отборочного цикла не потеряли ни одного очка.
    • Сборная Италии стала второй командой вслед за Бельгией, вышедший на Евро-2020.
    • В 2012 году итальянцы играли в финальном матче турнира.

    Источник: Football Italia

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