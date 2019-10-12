Президент «Торпедо»: «Играть на «Открытие Арене» для нас будет сложновато»

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о вариантах, рассматриваемых в качестве временной арены на время реконструкции домашнего стадиона команды.

«У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция. Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке «Лужников», но все может измениться.

Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на «Открытие Арене», наверное, для нас будет сложновато. На стадионах «Динамо» и «Локомотива» мы точно играть не будем, возможно, Химки», – сказала Еленцева.