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  • Президент «Торпедо»: «Играть на «Открытие Арене» для нас будет сложновато»

Президент «Торпедо»: «Играть на «Открытие Арене» для нас будет сложновато»

12 октября 2019, 16:37
3

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о вариантах, рассматриваемых в качестве временной арены на время реконструкции домашнего стадиона команды.

«У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция. Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке «Лужников», но все может измениться.

Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на «Открытие Арене», наверное, для нас будет сложновато. На стадионах «Динамо» и «Локомотива» мы точно играть не будем, возможно, Химки», – сказала Еленцева.

  • К реконструкции на стадионе «Торпедо» планируется приступить во втором квартале 2020 года.
  • Ее осуществит ГК «Инград» – титульный спонсор клуба.
  • После реконструкции вместимость стадиона увеличится до 15 тыс. мест

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (3)
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Борис23
1570894770
Динамо играло в Химках 9 лет, теперь очередь Торпедо.
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IVANRUS777
1570894799
Ждём Торпедо в РПЛ!
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zigbert
1570973190
Химки будут хорошим вариантом.
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