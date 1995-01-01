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    Президент «Торпедо»: «Играть на «Открытие Арене» для нас будет сложновато»

    Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о вариантах, рассматриваемых в качестве временной арены на время реконструкции домашнего стадиона команды.

    «У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция. Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке «Лужников», но все может измениться.

    Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на «Открытие Арене», наверное, для нас будет сложновато. На стадионах «Динамо» и «Локомотива» мы точно играть не будем, возможно, Химки», – сказала Еленцева.

    • К реконструкции на стадионе «Торпедо» планируется приступить во втором квартале 2020 года.
    • Ее осуществит ГК «Инград» – титульный спонсор клуба.
    • После реконструкции вместимость стадиона увеличится до 15 тыс. мест

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +977

      IVANRUS777 19 минут назад

      Ждём Торпедо в РПЛ!

      1
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      Рейтинг: +127

      Борис23 19 минут назад

      Динамо играло в Химках 9 лет, теперь очередь Торпедо.

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