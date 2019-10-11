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  • Главные новости дня. Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо», Россия дома разгромила Шотландию

Главные новости дня. Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо», Россия дома разгромила Шотландию

11 октября 2019, 00:44
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Накатикауебука
1570757168
Да неужели.
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Sviro
1570771700
Газзаеву в думе - тоска!
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