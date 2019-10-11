Главные новости дня. Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо», Россия дома разгромила Шотландию

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Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо».

Президент «Лиона»: «Моуринью уже определился со своим новым клубом».

Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране.

Смолов пропустит из-за травмы около месяца.

Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения.

Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей.

Отбор Евро-2020. Бельгия забила 9 голов Сан-Марино, Голландия одержала волевую победу над Северной Ирландией и другие результаты.

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