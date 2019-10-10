Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране

В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0.
Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины. Подобное произошло впервые за 40 лет.
На арену вместимостью 78 тысяч зрителей пришли около четырех тысяч болельщиц. Они сидели отдельно от мужчин и охранялись полицией.
Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.
Источник: Инстаграм иранской актрисы Дони Мадани
Ну, а если серьёзно, то, наверно, благодаря присутствию прекрасных дам футболисты Ирана так вдохновенно и сыграли.