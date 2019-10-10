Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране

10 октября 2019, 20:16
7

В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0.

Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины. Подобное произошло впервые за 40 лет.

На арену вместимостью 78 тысяч зрителей пришли около четырех тысяч болельщиц. Они сидели отдельно от мужчин и охранялись полицией.

Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

text

Публикация от text (@doniamadaniii)

Источник: Инстаграм иранской актрисы Дони Мадани
Азия Иран Камбоджа
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GSmall
1570735747
У нас бы так.Глаза бы больше поле видели)
Ответить
Dellleone
1570735889
Ну раз в 40 лет можно и футбол посмотреть.
Ответить
Я - легенда
1570737296
Разболтали баб - уже на футбол пускают! )))

Ну, а если серьёзно, то, наверно, благодаря присутствию прекрасных дам футболисты Ирана так вдохновенно и сыграли.
Ответить
3a zenit
1570740622
показуха для Европы и США...вообще дичь эти исламские понятия
Ответить
Loko_Roma
1570740914
Ну по виду телок не сказать, что они прям ****** они угнетены, вполне себе модно и современно выглядят.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+