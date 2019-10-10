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Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик

10 октября 2019, 18:39
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В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана одержала разгромную победу над Камбоджей.

Нападающий Карим Ансарифард оформил покер, форвард Сердар Азмун – хет-трик. Дублем отметились нападающий Мехди Тареми и полузащитник Мохаммад Мохеби. По одному мячу в ворота Камбоджи забили хавбеки Ахмад Нуроллахи и Мехрдад Мохаммади, а также защитник Мохаммадхоссейн Канаани.

Отбор ЧМ-2022. Азия. Второй этап, 3-й тур.

Иран – Камбоджа – 14:0 (7:0).

  • Иран набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы C отборочного турнира ЧМ-2022.
  • Камбоджа с 1 очком занимает пятое место.

Источник: Бомбардир.ру
Азия Иран Камбоджа Азмун Сердар
Комментарии (2)
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Cules2013
1570725255
Вот так они там в Азии напы по 50-80 мячей за сборную забивают)
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johnny983
1570729509
Там по ходу все хет-трики оформили))
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