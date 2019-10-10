Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик

В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана одержала разгромную победу над Камбоджей.

Нападающий Карим Ансарифард оформил покер, форвард Сердар Азмун – хет-трик. Дублем отметились нападающий Мехди Тареми и полузащитник Мохаммад Мохеби. По одному мячу в ворота Камбоджи забили хавбеки Ахмад Нуроллахи и Мехрдад Мохаммади, а также защитник Мохаммадхоссейн Канаани.

Отбор ЧМ-2022. Азия. Второй этап, 3-й тур.

Иран – Камбоджа – 14:0 (7:0).