Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик

Там по ходу все хет-трики оформили))
В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана одержала разгромную победу над Камбоджей.
Нападающий Карим Ансарифард оформил покер, форвард Сердар Азмун – хет-трик. Дублем отметились нападающий Мехди Тареми и полузащитник Мохаммад Мохеби. По одному мячу в ворота Камбоджи забили хавбеки Ахмад Нуроллахи и Мехрдад Мохаммади, а также защитник Мохаммадхоссейн Канаани.
Отбор ЧМ-2022. Азия. Второй этап, 3-й тур.
Иран – Камбоджа – 14:0 (7:0).
- Иран набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы C отборочного турнира ЧМ-2022.
- Камбоджа с 1 очком занимает пятое место.