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    Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик

    В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана одержала разгромную победу над Камбоджей.

    Нападающий Карим Ансарифард оформил покер, форвард Сердар Азмун – хет-трик. Дублем отметились нападающий Мехди Тареми и полузащитник Мохаммад Мохеби. По одному мячу в ворота Камбоджи забили хавбеки Ахмад Нуроллахи и Мехрдад Мохаммади, а также защитник Мохаммадхоссейн Канаани.

    Отбор ЧМ-2022. Азия. Второй этап, 3-й тур.

    Иран – Камбоджа – 14:0 (7:0).

    • Иран набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы C отборочного турнира ЧМ-2022.
    • Камбоджа с 1 очком занимает пятое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      johnny983 17 минут назад

      Там по ходу все хет-трики оформили))

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      Рейтинг: +8410

      Cules2013 1 час назад

      Вот так они там в Азии напы по 50-80 мячей за сборную забивают)

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