Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Goal: «МЮ» заинтересовался полузащитником «Ростова» Норманном

    Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» собирается усилить центр поля в зимнее трансферное окно. Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер считает Норманна хорошим кандидатом на укрепление команды.

    • Норманн играл под руководством Сульшера в сезоне-2017/18 в «Мольде».
    • В этом сезоне 23-летний норвежец провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.
    • «Ростов» купил Норманна в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:02
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2021

      кошмарик 7 минут назад

      а тех, с кем Сульшер в пабе сидел, в МЮ почему не берут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      khateev 8 минут назад

      А кто такие цены устанавливает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1360

      den161 25 минут назад

      никто нормана никуда не продаст, закройте варежку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8685

      DeStar 28 минут назад

      да, футбол штука странная, по сути игрок за 100 млн $ будет играть на 5% лучше игрока стоящего , например, 10млн$... стоит ли оно того?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4061

      Lester84 51 минуту назад

      Я думаю Сульшер до зимы в МЮ не доработает. А там уже видно будет - нужен ли будет Норман другому тренеру или нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      fhnv 57 минут назад

      за 15 млн. продадут если то норм будет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73954
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru