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  • Goal: «МЮ» заинтересовался полузащитником «Ростова» Норманном

Goal: «МЮ» заинтересовался полузащитником «Ростова» Норманном

10 октября 2019, 15:02
18

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить центр поля в зимнее трансферное окно. Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер считает Норманна хорошим кандидатом на укрепление команды.

  • Норманн играл под руководством Сульшера в сезоне-2017/18 в «Мольде».
  • В этом сезоне 23-летний норвежец провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
  • Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.
  • «Ростов» купил Норманна в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.

Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ростов Норманн Матиас Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (18)
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fhnv
1570709200
за 15 млн. продадут если то норм будет
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Lester84
1570709617
Я думаю Сульшер до зимы в МЮ не доработает. А там уже видно будет - нужен ли будет Норман другому тренеру или нет
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den161
1570711159
никто нормана никуда не продаст, закройте варежку
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khateev
1570712179
А кто такие цены устанавливает?
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кошмарик
1570712206
а тех, с кем Сульшер в пабе сидел, в МЮ почему не берут?
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латунный
1570716637
размечтались .он только наш .ростов чемпион
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Я - легенда
1570716762
Ну всё, налетают коршуны, самых лучшеньких хотят забрать, да по дешёвке! 2 миллиона? Может, ещё 200 тысяч? Отпускать только за хорошую сумму.
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ivanthebest
1570717680
Такому МЮ Норманн будет, как нельзя в Норму)
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FanatSerj
1570718966
Англичанам если впаривать то за доооооорого минимум 50 лямов, они и большие деньги сорят и за игроков по хуже.
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Serjoga
1570723324
Ну Карпин назвал ценник в 50 лямов европейских! Да-да, нет-нет! А за меньшие деньги разваливать клуб в Ростове не должны соглашаться! Предвижу утверждения, что Норманн не стоит таких денег, так вопрос не в стоимости, а богатеньких "буратин" нужно просто "спустить" на землю! И пусть, если хотят игрока, то соглашаются, нет-значит "досвидос"!
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