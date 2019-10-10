Goal: «МЮ» заинтересовался полузащитником «Ростова» Норманном

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» собирается усилить центр поля в зимнее трансферное окно. Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер считает Норманна хорошим кандидатом на укрепление команды.
- Норманн играл под руководством Сульшера в сезоне-2017/18 в «Мольде».
- В этом сезоне 23-летний норвежец провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.
- «Ростов» купил Норманна в январе 2019 года у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро.
Источник: Goal