Кирьяков готов возглавить «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков заявил о готовности возглавить столичную команду.

«Могу подтвердить, что представители, занимающиеся сейчас моими делами, работают в направлении «Динамо». Что касается моей готовности к этому, то я готов вернуться в свой родной клуб. Буква «Д» – особенная для меня, я играл там до Германии, из «Динамо» же получил приглашение в сборную СССР, так что в Бундеслигу переходил уже сложившимся игроком с уверенностью в себе. Всe это благодаря бело-голубым.

Сейчас надо приложить максимальные усилия, чтобы вывести команду из сложной ситуации, которая сейчас сложилась. Опыт у меня есть, уверенность в своих силах присутствует, план действий готов предоставить. Всe это подкрепляется результатом, которого мы в своe время добились в Туле с командой. Тогда все списывали меня и команду со счeтов, предрекали вылет, но мы доказали обратное.

Сейчас всe зависит от руководства «Динамо», насколько они предполагают рассмотреть мою кандидатуру. С моей стороны никаких препятствий к переговорам нет», – сказал Кирьяков.