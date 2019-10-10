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Кирьяков готов возглавить «Динамо»

10 октября 2019, 23:20
3

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков заявил о готовности возглавить столичную команду.

«Могу подтвердить, что представители, занимающиеся сейчас моими делами, работают в направлении «Динамо». Что касается моей готовности к этому, то я готов вернуться в свой родной клуб. Буква «Д» – особенная для меня, я играл там до Германии, из «Динамо» же получил приглашение в сборную СССР, так что в Бундеслигу переходил уже сложившимся игроком с уверенностью в себе. Всe это благодаря бело-голубым.

Сейчас надо приложить максимальные усилия, чтобы вывести команду из сложной ситуации, которая сейчас сложилась. Опыт у меня есть, уверенность в своих силах присутствует, план действий готов предоставить. Всe это подкрепляется результатом, которого мы в своe время добились в Туле с командой. Тогда все списывали меня и команду со счeтов, предрекали вылет, но мы доказали обратное.

Сейчас всe зависит от руководства «Динамо», насколько они предполагают рассмотреть мою кандидатуру. С моей стороны никаких препятствий к переговорам нет», – сказал Кирьяков.

  • По информации телеграм-канала «Мутко против», основные доводы в пользу Кирьякова – жесткий подход к тренировочному процессу и хорошие отношения с фанатами.
  • После 12 туров РПЛ столичная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
  • Будучи футболистом, Кирьяков выступал за «Динамо» с 1986 по 1992 год.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Кирьяков Сергей
Комментарии (3)
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paracetamol
1570740992
Как юный пионер - всегда готов! ... Получать нехилую зарплату...
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Alex-96
1570777910
Я тоже готов, готов сделать скидку 50% от цены Кирьякова.
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FanatSerj
1570795636
Да готовых то много, только кто справится вот в чем вопрос.
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