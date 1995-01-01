«Мутко против»: «Новым главным тренером «Динамо» может стать Кирьяков»

Новым главным тренером московского «Динамо» может стать Сергей Кирьяков.

«Основные доводы в пользу Кирьякова – жесткий подход к тренировочному процессу, а также хорошие отношения с фанатами бело-голубых. Сам Кирьяков начинал свою профессиональную карьеру именно в этом клубе и играл за «Динамо» шесть лет, пока не уехал в Европу. Позже тренер несколько раз признавался, что считает себя динамовцем.

Но у Кирьякова сразу несколько сильных соперников – в том числе на пост тренера так же рассматриваются Александр Хацкевич и Дан Петреску«, – написал автор телеграм-канала «Мутко против».