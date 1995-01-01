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    «Мутко против»: «Новым главным тренером «Динамо» может стать Кирьяков»

    Новым главным тренером московского «Динамо» может стать Сергей Кирьяков.

    «Основные доводы в пользу Кирьякова – жесткий подход к тренировочному процессу, а также хорошие отношения с фанатами бело-голубых. Сам Кирьяков начинал свою профессиональную карьеру именно в этом клубе и играл за «Динамо» шесть лет, пока не уехал в Европу. Позже тренер несколько раз признавался, что считает себя динамовцем.

    Но у Кирьякова сразу несколько сильных соперников – в том числе на пост тренера так же рассматриваются Александр Хацкевич и Дан Петреску«, – написал автор телеграм-канала «Мутко против».

    • Последним местом работы Кирьякова был тульский «Арсенал» (2016-2017).
    • «Динамо» временно возглавляет бывший тренер «молодежки» Кирилл Новиков, пришедший на смену Дмитрию Хохлову.
    • После 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. В активе москвичей 10 очков

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +695

      spam2009 1 минуту назад

      с этим точно в фнл

      0
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      Рейтинг: +578

      Сенситив 20 минут назад

      с динамою вангуют все, кому не лень, ведь вбросить фейк - пустяк,
      диван под жопой, клава под рукой - пиши любую хрень, вот как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +196

      Alex-96 22 минуты назад

      Кирьяков, Петреску, Хацкевич - цель какая? ФНЛ?

      1
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      Рейтинг: +269

      playsh 29 минут назад

      Слушай, МуДко, ты столько гадостей натворил,тебя от спорта отстранили,что лезешь в дела Динамо?
      Сейчас курирует строительство Московской обл.,ждать беды.Что у нас за правители?

      0
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      Рейтинг: +6106

      derrik2000 52 минуты назад

      Вот только этой "радости" Динамо и не хватало...

      0
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      Рейтинг: +918

      Киркинитидец 1 час назад

      творческих успехов! и флаг в руки...

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