Газзаев: «Тедеско – очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться, как всегда, неудачно»

Депутат Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев со скепсисом относится к приглашению в «Спартак» немецкого специалиста Доменико Тедеско.

«К возможному приглашению Тедеско в «Спартак» отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфенов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю «Спартака», понимают реалии российского чемпионата. Мне кажется, приглашение кого-то из таких специалистов было бы оправданным. Тем более, все они показывают результат с более скромными клубами. Почему не дать им шанс?

А Тедеско — очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно. Можно понять, когда, к примеру, «Зенит» приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини — авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провел в Бундеслиге полтора сезона», – отметил Газзаев.