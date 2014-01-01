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    Газзаев: «Тедеско – очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться, как всегда, неудачно»

    Депутат Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев со скепсисом относится к приглашению в «Спартак» немецкого специалиста Доменико Тедеско.

    «К возможному приглашению Тедеско в «Спартак» отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфенов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю «Спартака», понимают реалии российского чемпионата. Мне кажется, приглашение кого-то из таких специалистов было бы оправданным. Тем более, все они показывают результат с более скромными клубами. Почему не дать им шанс?

    А Тедеско — очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно. Можно понять, когда, к примеру, «Зенит» приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини — авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провел в Бундеслиге полтора сезона», – отметил Газзаев.

    • Тедеско является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» после ухода Олега Кононова.
    • На текущий момент «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков после 12 туров.

    Источник: «СЭ»

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