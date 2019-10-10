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  • Газзаев: «Тедеско – очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться, как всегда, неудачно»

Газзаев: «Тедеско – очередной эксперимент «Спартака», который может закончиться, как всегда, неудачно»

10 октября 2019, 00:34
34

Депутат Государственной думы, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев со скепсисом относится к приглашению в «Спартак» немецкого специалиста Доменико Тедеско.

«К возможному приглашению Тедеско в «Спартак» отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфенов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю «Спартака», понимают реалии российского чемпионата. Мне кажется, приглашение кого-то из таких специалистов было бы оправданным. Тем более, все они показывают результат с более скромными клубами. Почему не дать им шанс?

А Тедеско — очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно. Можно понять, когда, к примеру, «Зенит» приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини — авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провел в Бундеслиге полтора сезона», – отметил Газзаев.

  • Тедеско является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» после ухода Олега Кононова.
  • На текущий момент «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков после 12 туров.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий Тедеско Доменико
Комментарии (34)
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serhio80
1570660689
Да ты и сам эксперимент, в Алании) Газзаев пес)
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Я - легенда
1570661282
Раздался голос из Госдумы ))
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Serg54-45
1570673295
Вот все говорят есть Карпин, а его самого спросили? Он и не пойдет в это болото больше, не за какие каврижки, вычеркивайте из списка . Да и чего все так носятся со средняком РФПЛ?
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Диктор
1570678910
Жизнь покажет получится что либо или нет.
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oyabun
1570681923
Насчет Тедеско согласен. Юран с Ловчевым тоже не понимают зачем Спартаку такие тренеры, при которых Спартак превращается в "проходной двор". На данный момент наиболее реальным и необходимым было бы приглашение Бердыева, ИМХО.
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OldenVad
1570688693
Даже Газаев это понимает, что это очередной эксперимент! Федуна разводят на деньги кому не лень. А он как бесхрибетный склонив голову отстегивает и надеится на чудо.
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JTherry
1570692531
по мнению Газзаева - бывшие спартаковцы, Евсеев и Парфенов, для Спартака не эксперимент, а Тедеско - "очередной эксперимент"? так этих "бывших экспериментов" было очень много после Романцева... причем здесь "мутные традиции", когда надо поставить классный футбол? Газзаев лучше бы своему клубу помог, вместо невнятных рассуждений "как всегда..."
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zigbert
1570694044
Для любого тренера это будет экспериментом. Работа Тедеско в Бундеслиге была с переменным успехом. Но говорить о возможном провале ,преждевременно.
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Babon01
1570701087
Эти эксперты пипец как задолбали! Причём тут эксперимент! Просто по финансам нашли более менее нормального тренера. А приглашать какого-то манчини или анчелоти смысла нет и платить им десятку(((( они так же могут сгореть. Да и эксперименты были у спартака удачные, карпин, каррера, тот же Федотов с Ярцевым. Один Романцев тренерище!
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Dizgen
1570726224
Пес не тявкай
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