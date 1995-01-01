АПЛ. «Манчестер Сити» забил восемь голов в ворота «Уотфорда», «Эвертон» проиграл дома «Шеффилд Юнайтед»

В матче шестого тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Уотфорд» – 8:0. Это самая крупная победа клуба в истории Премьер-лиги.

Бернарду Силва оформил хет-трик.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Давид Силва, 1; 2:0 – Агуэро, 6; 3:0 – Марез, 12; 4:0 – Бернарду Силва, 15; 5:0 – Отаменди, 18; 6:0 – Бернарду Силва, 49; 7:0 – Бернарду Силва, 60; 8:0 – Де Брюйне, 85.

Бернли – Норвич – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 10; 2:0 – Вуд, 14.

Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мина, 40 (в свои ворота); 0:2 – Муссе, 79.

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Турнирная таблица АПЛ

«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять голов «Уотфорду» к 18-й минуте