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    АПЛ. «Манчестер Сити» забил восемь голов в ворота «Уотфорда», «Эвертон» проиграл дома «Шеффилд Юнайтед»

    В матче шестого тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Уотфорд» – 8:0. Это самая крупная победа клуба в истории Премьер-лиги.

    Бернарду Силва оформил хет-трик.

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Манчестер Сити – Уотфорд – 8:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Давид Силва, 1; 2:0 – Агуэро, 6; 3:0 – Марез, 12; 4:0 – Бернарду Силва, 15; 5:0 – Отаменди, 18; 6:0 – Бернарду Силва, 49; 7:0 – Бернарду Силва, 60; 8:0 – Де Брюйне, 85.

    Бернли – Норвич – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 10; 2:0 – Вуд, 14.

    Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мина, 40 (в свои ворота); 0:2 – Муссе, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ, забив пять голов «Уотфорду» к 18-й минуте

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1083

      21082014 48 минут назад

      очередной крайне невнятный матч провели ириски,умудрившись на своем поле за весь матч так и не создать ничего серьезного у ворот соперника.Силва,возможно,один из главных кандидатов на первую тренерскую отставку в АПЛ.

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