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    РФС: «Российские клубы должны быть готовы к уплотнению календаря»

    Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников предупредил клубы, что в дальнейшем календарь соревнований будет уплотняться. Например, расписание игр критикует «Локомотив».

    «РФС всегда старается создать максимально благоприятные и комфортные условия для всех российских клубов. Но в то же время мы наблюдаем за тенденциями мирового футбола — увеличением количества игр, уплотнением календаря. И нашим клубам надо быть к этому готовыми», – предупредил Мельников.

    • В РПЛ календарь менее интенсивен, чем в топ-пять лиг, поскольку команд-участниц меньше.
    • В чемпионате России сейчас лидирует «Краснодар».
    • Замыкает таблицу «Оренбург».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10574

      Garrincha58 44 минуты назад

      бедненькие как же мне их жалко устают мешки ворочают? уголёк добывают? нет они устают бабло считать мешки бабок очень тяжёлые

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