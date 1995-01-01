РФС: «Российские клубы должны быть готовы к уплотнению календаря»

бедненькие как же мне их жалко устают мешки ворочают? уголёк добывают? нет они устают бабло считать мешки бабок очень тяжёлые
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников предупредил клубы, что в дальнейшем календарь соревнований будет уплотняться. Например, расписание игр критикует «Локомотив».
«РФС всегда старается создать максимально благоприятные и комфортные условия для всех российских клубов. Но в то же время мы наблюдаем за тенденциями мирового футбола — увеличением количества игр, уплотнением календаря. И нашим клубам надо быть к этому готовыми», – предупредил Мельников.
- В РПЛ календарь менее интенсивен, чем в топ-пять лиг, поскольку команд-участниц меньше.
- В чемпионате России сейчас лидирует «Краснодар».
- Замыкает таблицу «Оренбург».