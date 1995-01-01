РФС: «Российские клубы должны быть готовы к уплотнению календаря»

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников предупредил клубы, что в дальнейшем календарь соревнований будет уплотняться. Например, расписание игр критикует «Локомотив».

«РФС всегда старается создать максимально благоприятные и комфортные условия для всех российских клубов. Но в то же время мы наблюдаем за тенденциями мирового футбола — увеличением количества игр, уплотнением календаря. И нашим клубам надо быть к этому готовыми», – предупредил Мельников.