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    Дзюба: «Мы вырабатываем менталитет победителя. Нужно верить до конца, биться, сражаться»

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над Казахстаном в матче 6-го тура отбора Евро-2020.

    «В эпизоде с голом толкался с кем-то из сборной Казахстана, увидел, что Марио перепрыгнул, ударил – вратарь почти вытащил, но мяч залетел в ворота. Очень важный гол, Марио – умничка. Очень важно было набрать три очка, потому что вскрыть Казахстан очень тяжело.

    Все, кто говорит, что в современном футболе есть легкие команды – это все от лукавого. Потому что Армения побеждает Боснию, Азербайджан играет вничью с Хорватией, Бельгия не могла забить Сан-Марино 43 минуты, только с пенальти. Сейчас не осталось команд, которые не умеют обороняться. Казахстан девять человек очень плотно выстроил. Но мы во втором тайме перестроились, прижали их и забили. Самое главное – это победа.

    Спасибо всей стране, что поддерживали. Спасибо им за атмосферу, за любовь. Мы это очень ценим, потому что когда перед игрой едешь и видишь, что люди улыбаются и машут, от этого мурашки по коже, это дорогого стоит. Мы вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все свои силы, а думать потом. Свисток прозвучал, и потом будем анализировать, где недоработали, где некачественно сыграли. Нужно верить до конца, биться, сражаться, в этом наша сила. Если у нас кто-то выпадает, мы начинаем проседать. Мы сильны именно командной игрой», – сказал Дзюба.

    • Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0.
    • Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес.
    • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

    Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов

    Источник: Sports.ru

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