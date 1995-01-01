Главные новости дня. Бартомеу исключил трансфер Неймара в январе, «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене»

«Ахмат» готов предложить контракт Кокорину.

Быстров: «При Спаллетти в «Зените» была «мафия» из игроков. Это был коллектив, который помогал добиваться результата».

«Все разногласия улажены». «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене».

Быстров: «Как оказался в гей-клубе? Да просто пьяный был и перепутал двери».

Дзюба забил 6-й гол в отборе Евро-2020 и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

Президент «Барселоны» исключил трансфер Неймара в январе.

Marca: Гвардиола летом заблокировал переход Коутиньо в «Манчестер Сити».

Отбор ЧЕ-2020. Сборная России благодаря голам Дзюбы и Жиркова обыграла Шотландию.

Книга Оуэна – пожар. Говорит, «Ливерпуль» выгонял Джеррарда, а Капелло – дерьмовый тренер