«Ахмат» готов предложить контракт Кокорину

«Ахмат» заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Футболиста сегодня, 6 сентября, согласно решению суда условно-досрочно отпустили из мест лишения свободы, однако исправительное учреждение игрок покинет 17 сентября.

«Я слышал, что «Ахмат» готов предложить Кокорину контракт. Если найдется клуб, готовый дать ему шанс, а сам футболист найдет в себе мотивацию, то все будет в порядке», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.