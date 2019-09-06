«Ахмат» готов предложить контракт Кокорину

Если адекватно форму поддерживали, то вообще не проблема вернуться. Но за границу они уже не уедут)
«Ахмат» заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Футболиста сегодня, 6 сентября, согласно решению суда условно-досрочно отпустили из мест лишения свободы, однако исправительное учреждение игрок покинет 17 сентября.
«Я слышал, что «Ахмат» готов предложить Кокорину контракт. Если найдется клуб, готовый дать ему шанс, а сам футболист найдет в себе мотивацию, то все будет в порядке», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.