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    «Ахмат» готов предложить контракт Кокорину

    «Ахмат» заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Футболиста сегодня, 6 сентября, согласно решению суда условно-досрочно отпустили из мест лишения свободы, однако исправительное учреждение игрок покинет 17 сентября.

    «Я слышал, что «Ахмат» готов предложить Кокорину контракт. Если найдется клуб, готовый дать ему шанс, а сам футболист найдет в себе мотивацию, то все будет в порядке», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11503

      bset 52 секунды назад

      Если адекватно форму поддерживали, то вообще не проблема вернуться. Но за границу они уже не уедут)

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      Рейтинг: +19802

      oyabun 1 минуту назад

      Размечтались в Ахмате. От него и Зенит в общем то не отказывался. Туда же и вернется

      0
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      Рейтинг: +1102

      AZ 9 минут назад

      Мамаев уже нах не нужен кадыруву?

      0
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      Рейтинг: +5858

      piligrim1986 12 минут назад

      вы че? его спецом под реал выпустили, зидану играть некем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14189

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Кокорин ещё не старый и отсидка у него была не убийственная, года не сидел, так что ещё наверстает, если вёсла не бросит. Вопрос в характере, хватит ли его? Ведь на счетах несколько десятков сотен миллионов...

      0
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      Рейтинг: +2015

      InterMilLano1908 20 минут назад

      И Мамая туда вместе с Гуляевым,Новосельцевым и за полтиник сутормина впридачу

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