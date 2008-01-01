«Все разногласия улажены». «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене»

Рады за Ростов!!! Справедливость восторжествовала.
У «Ростова» были разногласия с компанией-собственником «Ростов Арены», из-за чего команда рассматривала вопрос о проведении домашних встреч в других городах.
По словам министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, футболисты продолжат выступать в Ростове-на-Дону.
«На самом деле никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ин», они все улажены. Все оставшиеся домашние матчи «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене», – сказал Аракелян ТАСС.
- Вмешаться в ситуацию был готов РФС.
- Ранее заявляли, что «Ростов» изучает возможность проведения домашних матчей в Краснодаре или Волгограде.
- Клуб лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ сейчас.