«Все разногласия улажены». «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене»

У «Ростова» были разногласия с компанией-собственником «Ростов Арены», из-за чего команда рассматривала вопрос о проведении домашних встреч в других городах.

По словам министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, футболисты продолжат выступать в Ростове-на-Дону.

«На самом деле никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ин», они все улажены. Все оставшиеся домашние матчи «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене», – сказал Аракелян ТАСС.