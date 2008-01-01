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    «Все разногласия улажены». «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене»

    У «Ростова» были разногласия с компанией-собственником «Ростов Арены», из-за чего команда рассматривала вопрос о проведении домашних встреч в других городах.

    По словам министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, футболисты продолжат выступать в Ростове-на-Дону.

    «На самом деле никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-Ин», они все улажены. Все оставшиеся домашние матчи «Ростов» продолжит играть на «Ростов Арене», – сказал Аракелян ТАСС.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14207

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Рады за Ростов!!! Справедливость восторжествовала.

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