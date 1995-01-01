Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Дюков – о стадионе «Ростова»: «Надеемся, лига найдет решение. Если ничего не произойдет, РФС придется вмешаться»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с домашним стадионом «Ростова». Команда не может определить место проведения матча девятого тура против «Ахмата», поскольку потеряла доступ к «Ростов Арене».

    «Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдeт решение. Если в ближайшее время ничего не произойдeт, то РФС придeтся вмешаться в эту ситуацию», – сказал Дюков.

    • Ранее заявляли, что «Ростов» изучает возможность проведения домашних матчей в Краснодаре или Волгограде.
    • Компания-владелец «Ростов Арены» опровергает информацию о расторжении договора аренды с «Ростовом».
    • Клуб лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ сейчас.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73609
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru