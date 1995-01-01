Дюков – о стадионе «Ростова»: «Надеемся, лига найдет решение. Если ничего не произойдет, РФС придется вмешаться»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с домашним стадионом «Ростова». Команда не может определить место проведения матча девятого тура против «Ахмата», поскольку потеряла доступ к «Ростов Арене».
«Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдeт решение. Если в ближайшее время ничего не произойдeт, то РФС придeтся вмешаться в эту ситуацию», – сказал Дюков.
- Ранее заявляли, что «Ростов» изучает возможность проведения домашних матчей в Краснодаре или Волгограде.
- Компания-владелец «Ростов Арены» опровергает информацию о расторжении договора аренды с «Ростовом».
- Клуб лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ сейчас.