Дюков – о стадионе «Ростова»: «Надеемся, лига найдет решение. Если ничего не произойдет, РФС придется вмешаться»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с домашним стадионом «Ростова». Команда не может определить место проведения матча девятого тура против «Ахмата», поскольку потеряла доступ к «Ростов Арене».

«Мы в курсе этой ситуации. Надеемся, что лига найдeт решение. Если в ближайшее время ничего не произойдeт, то РФС придeтся вмешаться в эту ситуацию», – сказал Дюков.