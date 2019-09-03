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    Пресс-секретарь «Ростова»: «Непонятно, где мы будем играть против «Ахмата» в 9-м туре РПЛ»

    Пресс-секретарь «Ростова» Денис Штанько прокомментировал возникшие проблемы с доступом к стадиону «Ростов Арена», на котором команда проводила свои домашние матчи.

    – «Спорт-Ин» выступил с заявлением, что ситуация разрешилась и «Ростов» продолжит играть на «Ростов-Арене».

    – Нет, это неправда. «Спорт-Ин» вводит в заблуждение читателей, болельщиков и журналистов. Они пишут, что клуб погасил задолженность, но это неправда. Потому что на момент получения письма о расторжении договора никаких задолженностей перед «Спорт-Ин» у «Ростова» не было. Соответственно, мы ничего не погашали.

    Вопрос по-прежнему не является исчерпанным. Не понятен статус договора, как и то, где мы будем играть против «Ахмата» в 9-м туре РПЛ. Нашим сотрудникам запрещен доступ на «Ростов Арену», все аккредитации и пропуски аннулированы. В проведение миротворческого матча с Сирией на этом стадионе «Спорт-Ин» нам отказал. Мы вынуждены играть его на «Олимпе».

    – Для чего «Спорт-Ин» распространяет такую информацию?

    – Наверное, для снижения общественного резонанса. Мы были бы рады, если вопрос действительно решен. Но изначально проблема была не в задолженности. Ребята из «Спорт-Ин» пытаются попутать главное со второстепенным. Они регулярно нарушают условия договора аренды стадиона в части обеспечения безопасности зрителей на трибуне, работы инженерно-технических коммуникации и прочего. Мы все это отражали в актах приема-передачи.

    За счет этого на компанию накладываются серьезные штрафные санкции – 18-20% от суммы аренды. «Спорт-Ин» неоднократно в устной и письменной форме говорил нам, что «Ростов» не рады видеть на «Ростов Арене». У них есть другой клуб из Первой лиги, который по тому же прайсу арендует стадион, но не создает головной боли. Потому что у них две тысячи болельщиков, и эксплуатировать стадион в условиях такой нагрузки намного проще, а расходные материалы – ниже. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Но информация, которую «Спорт-Ин» пытается донести до общественности, не соответствует действительности.

    • Ранее Штанько заявлял, что «Ростов» изучает возможность проведения домашних матчей в Краснодаре или Волгограде.
    • По итогам восьми туров команда делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2019 18:20
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 3 сентября 2019, 22:48

      Все народ расходимся. Только что на ростовских полосах появилась новость, что Ростов договорился со Спорт Ином.
      Ростов играет дальше, на Ростов-арене

      2
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > geroin161 4 сентября 2019, 07:09

      На офсайте Ростова ничего нет и матч с Сирией по прежнему играем на Олимпе ...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 3 сентября 2019, 21:21

      Боже какой же абсурд... Сдавать такой стадион в аренду Чайке, но не сдавать Ростову, из-за каких-то "головных болей". Где еще такое можно увидеть?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 3 сентября 2019, 20:38

      Пусть Министерство спорта РФ разбирается с этим БАРДАКОМ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 сентября 2019, 20:27

      Разобрать стадион за ненадобностью

      0
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 3 сентября 2019, 20:21

      О чём базар? Стадион построен за счёт бюджета, рулит стадионом государственная контора. Платите вовремя и аккуратно аренду и играйте. Нет денег на аренду - НЕ играйте. Можно во дворе играть. Только зене позволено на гос стадионе за 1 рубль играть, и даже не платить за ремонт и содержание.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > rash1959 3 сентября 2019, 20:31

      а базар в то что хотят на халяву. чайка плати и мы на халяву.

      0
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      ...
      Рейтинг: +829

      АКМ-74У > rash1959 3 сентября 2019, 22:10

      Что-о мне сразу вспомнилось, как Ростову пытались не дать лицензию на выступление в еврокубках в пользу Спартака. А сейчас Ростов снова в лидерах, может в этом и есть причина?

      5
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      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > АКМ-74У 4 сентября 2019, 06:56

      А постоянные, нервирующие и широко обсасывавшиеся в СМИ допинг тесты в самые напряжённые моменты серебряного сезона (16/17) и во время выступления в ЛЧ - это вообще что тогда было ? Кому-то хотелось любой ценой остановить команду .... Я признаться тогда думал, ну всё, 6л..ть поиграли, сейчас что-нибудь сфабрикуют и пришьют.... За последние пять лет не помню ни одного другого клуба РПЛ, который бы так геноцидили безрезультатными тестами на допинг в наиболее ответственные моменты её выступления в различных турнирах

      4
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > MaxRnD 4 сентября 2019, 08:30

      Так и остановили тогда Ростов, Мордовии слили причем слили через Наваса ( когда Краснодару отдали лигу европы тоже голы через Наваса прилетели). Потом Рубин боролся за Ростов и его золото не дали нехрена гол Рубина не засчитали.

      1
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      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > klim2m 4 сентября 2019, 12:49

      Игру с Мордовией я всё же склонен считать личным, хотя и очень странным, косяком Наваса без всяких подоплёк, а в реальности же кто его знает - правды уже не найдёшь ((

      3
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > MaxRnD 4 сентября 2019, 13:45

      Да ну их было небыло в от иптись)))) по мне так нынешний состав сильней за исключением косячных влатарей причем обоих )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 3 сентября 2019, 19:59

      Куда губернатор смотрит????

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > geroin161 3 сентября 2019, 20:06

      Ждет, пока ВВП не вмешается.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > geroin161 3 сентября 2019, 20:08

      Страшно наверное трогать без команды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 сентября 2019, 19:52

      Что ещё за "Спорт-Ин"? Совсем уже о.хуели! Куда смотрит руководство РПЛ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха > Старикан 3 сентября 2019, 21:25

      Ну по всей видимости та контора, которой государство подарило права на этот стадик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Barçist 3 сентября 2019, 19:41

      Стадион принадлежит государству, Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг". Проектирование и строительство стадионов к Чемпионату мира по футболу Россия-2018.,Федеральная собственность, Министерство спорта Российской Федерации.
      Деньги на обеспечение эксплуатации стадиона до 2022 года из федерального бюджета планируют выделить более 1 млрд руб., из регионального — 40 млн руб.
      Его планировали летом передать области,но нет.Матчи для них лишняя головная боль,едь финансирование и фирма находятся в Москве.Но,думаю всё будет нормально,поправят товарищей и будут играть там.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Barçist 3 сентября 2019, 20:07

      Только там не товарищи, а родственники людей у власти, дали им кормушку и сказали выжимай со всех деньги на общих основаниях, клуб это или коцерт, кормитесь как сможете, плюс госсредства, чтоб хорошо ели.

      7
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      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Barçist 4 сентября 2019, 08:52

      Сдается мне, что область сознательно не хочет брать стадион на баланс. Содержание стадиона далеко не из дешевых ( 200 млн.р.), а это не только затраты, но и ответственность. Поскольку финансирование и фирма находятся в Москве, то и местная власть не при делах. Как говорится, до бога высоко, а до царя далеко.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 сентября 2019, 19:25

      думаю это Ростов виноват и чет мутит.Какой дурак будет вставлять палки в колёса клубу РФПЛ да и ещё на стадионе который построили к ЧМ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > 3a zenit 3 сентября 2019, 19:38

      Ну да, статус клуба РФПЛ у нас настолько фундаментален и
      железобетонен, что даже никому и в голову не придёт такое кощунство ))

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +829

      АКМ-74У > 3a zenit 3 сентября 2019, 22:11

      Совсем даже не дурак.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 3 сентября 2019, 19:17

      В Ростове постоянно финансовые склоки. Построили стадион за счет казны, а какая-то г-нная фирма его прихватизировала.

      4
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      Рейтинг: +871

      O-kolesov > paracetamol 3 сентября 2019, 19:34

      Ты сам себе противоречишь, минусуя меня.Я имел в виду бакланы-- руководство стадиона и команду " Чайка ", но никак не болельщиков.

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