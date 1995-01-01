Быстров: «Как оказался в гей-клубе? Да просто пьяный был и перепутал двери»

Ну по интервью я так понимаю что к геям он всё таки относится)
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил свое нахождение возле гей-клуба в Санкт-Петербурге несколько месяцев назад. Спортсмен оказался у заведения случайно, сказал он сам.
«К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери», – сказал Быстров в интервью журналистке Наталье Кларк.
- Футболист закончил карьеру в прошлом году.
- С 2004 по 2013 год Быстров вызывался в сборную России (47 матчей, четыре гола).
- Главное достижение в карьере Быстрова – две победы с «Зенитом» в РПЛ.