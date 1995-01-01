Быстров: «Как оказался в гей-клубе? Да просто пьяный был и перепутал двери»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил свое нахождение возле гей-клуба в Санкт-Петербурге несколько месяцев назад. Спортсмен оказался у заведения случайно, сказал он сам.

«К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери», – сказал Быстров в интервью журналистке Наталье Кларк.