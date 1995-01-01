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    Быстров: «Как оказался в гей-клубе? Да просто пьяный был и перепутал двери»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил свое нахождение возле гей-клуба в Санкт-Петербурге несколько месяцев назад. Спортсмен оказался у заведения случайно, сказал он сам.

    «К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери», – сказал Быстров в интервью журналистке Наталье Кларк.

    • Футболист закончил карьеру в прошлом году.
    • С 2004 по 2013 год Быстров вызывался в сборную России (47 матчей, четыре гола).
    • Главное достижение в карьере Быстрова – две победы с «Зенитом» в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Быстров и Кларк»

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +120

      Игорь1980 1 минуту назад

      Ну по интервью я так понимаю что к геям он всё таки относится)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      kanaev 3 минуты назад

      Как в Полицейской академии!!

      2
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      Рейтинг: +7985

      KLIM777 4 минуты назад

      ахахахах смешно.

      Кстати, помню в 18 лет пошел работать и пытался устроиться к компанию по установке окон, так вот там была анкета для заполнения с вопросом "Как вы относитесь к геям?" На этот вопрос я написал, что никак не отношусь, так как таких не встречал, но если увижу, то могу разбить лицо. Работа меня не взяли. Девушка из отдела кадров сказала, что нельзя так отвечать, руководство может подумать, что вы психически не здоровый человек)))

      1
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      Рейтинг: +88

      Спартач80 5 минут назад

      Он был как обычно-синий,белый и голубой=)

      0
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      Рейтинг: +14207

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      К геям я ужасно отношусь...))) Вова, лучше вообще никак не относиться.

      1
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      Рейтинг: +7

      prynik71 12 минут назад

      Что у трезвого на уме то у пьяного...

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