Отбор ЧЕ-2020. Сборная России благодаря голам Дзюбы и Жиркова обыграла Шотландию

В матче 5-го тура отбора Евро-2020 сборная России в гостях одержала волевую победу над Шотландией.

Хозяева поля на 10-й минуте открыли счeт усилиями Джона МакГинна, однако ещe до перерыва россияне отыгрались благодаря голу Артема Дзюбы. А во втором тайме отличился Юрий Жирков, что принесло команде Станислава Черчесова три очка.

Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 5-й тур

Шотландия – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – МакГинн, 10; 1:1 – Дзюба, 40; 1:2 – Жирков, 59.

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Купер, Робертсон, Малгрю, МакГинн (Кристи, 62), Мактоминей (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Головин (Ахметов, 89), Ионов (Ерохин, 80), Зобнин (Баринов, 66), Кудряшов, Дзюба.

Предупреждения: Купер, 47; Маклин, 70 – Зобнин, 55; Баринов, 70; Ахметов, 90.

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