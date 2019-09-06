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    Отбор ЧЕ-2020. Сборная России благодаря голам Дзюбы и Жиркова обыграла Шотландию

    В матче 5-го тура отбора Евро-2020 сборная России в гостях одержала волевую победу над Шотландией.

    Хозяева поля на 10-й минуте открыли счeт усилиями Джона МакГинна, однако ещe до перерыва россияне отыгрались благодаря голу Артема Дзюбы. А во втором тайме отличился Юрий Жирков, что принесло команде Станислава Черчесова три очка.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 5-й тур

    Шотландия – Россия – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – МакГинн, 10; 1:1 – Дзюба, 40; 1:2 – Жирков, 59.

    Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Купер, Робертсон, Малгрю, МакГинн (Кристи, 62), Мактоминей (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Головин (Ахметов, 89), Ионов (Ерохин, 80), Зобнин (Баринов, 66), Кудряшов, Дзюба.

    Предупреждения: Купер, 47; Маклин, 70 – Зобнин, 55; Баринов, 70; Ахметов, 90.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2019 23:37
    Комментарии97
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      Рейтинг: +158

      kazak161 9 минут назад

      Не надо минусовать бомбардиру простых граждан!

      0
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      Рейтинг: +158

      kazak161 11 минут назад

      Граждане бомбардиры, не отвечайте за чужие слова чей вам чужден!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6683

      Вомбат 11 минут назад

      Как я не понимаю, что Зобнин делает в этом сезоне в основе Спартака, так я не понимаю зачем такой игрок сборной? И зачем на замену выпускать Ерохина, если его нет в основе Зенита, а все его выходы на замену в этом сезоне неудачные? И почему в сборной нет Максименко и Сафонова, если косячат Гилерме и Лунев? И как можно быт довольным вымученной победой над такой слабенькой, никчемной командой, как нынешняя Шотландия, я тоже не понимаю. Молодцы только Дзюба, Жирков и Фернандес. Еще Головин сыграл более-менее, хоть и сдох в концовке. Прочие наши игроки, прямо скажем, не впечатлили.

      0
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      Рейтинг: +1254

      Torvald64 20 минут назад

      В целом хорошо сыграли. Феерии никто и не ждал - в свою силу абсолютно, в итоге 3 очка заслуженные. В начале только поплыли, потом взяли всё под контроль, а после гола уже фактически без вариантов. Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +1135

      CSKA471 26 минут назад

      Ну так то вообще Дзюба топ капитан- Россия

      1
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      Рейтинг: +1135

      CSKA471 > CSKA471 24 минуты назад

      Ну если кто не понял то Артемка походу химию в раздевалке раздает жуткую
      Кто в теме то поймёт

      1
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      Рейтинг: +3256

      Yev 28 минут назад

      Да Маринато сыграл очень нервозно. Каждый раз когда шотланцы пробивали сердце замирало. Может настало время дать шанс Максименко, тем более задел по очкам есть.
      Но не мое это дело Саламычу советовать, ему видней, но с первым номером надо что-то делать. А вообще молодцы, и даже когда проигрывали была уверенность что отыграются. Но надо работать над психологией - как только ведём в счете начинаем прижиматься к своим воротам, хотя до этого не давали сопернику головы поднять.
      Ерохин конечно..., но надо поддержать парня, скорее всего перенервничал.
      Россия, с победой и так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +3666

      alp 31 минуту назад

      Белорусы "арийцев" чпокнули ))

      2
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      Рейтинг: +3256

      Yev > alp 27 минут назад

      Да уж, рад за братьев! Завтра ещё бы сербы победили и полный комплект!

      1
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      Рейтинг: +519

      Серёга Краснодарский 40 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      неужели и сейчас с такой игрой усатого не попрет в шею?

      -5
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      Рейтинг: +158

      kazak161 > Серёга Краснодарский 32 минуты назад

      Не попрет кто?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1135

      CSKA471 > Серёга Краснодарский 30 минут назад

      Ты дурак чтоли?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3256

      Yev > Серёга Краснодарский 17 минут назад

      Он наверное результата матча не знает. Если что, то Россия, т.е. для нас НАШИ (не знаю как для тебя) победила. Так кого куда переть?

      0
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      Рейтинг: +11906

      slavutiq70 44 минуты назад

      Не понимаю болел которые и дальше продолжают требовать выгнать Черчесова,,не плохо сыграли на ЧМ ,,,сейчас идём нормально по графику,,,нет им мало хотят что бы рвали всех,,,,Мы что когда то были топ сборной или у нас игроки играют в Барсе ,,Ливере и так далее,,,

      11
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      Рейтинг: +1135

      CSKA471 > slavutiq70 27 минут назад

      Это просто диваны толстяки, которые даже с коллегами боятся в футбол сыграть, потому-тчто у них времени нет

      2
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      Рейтинг: +2365

      Nesterenko 45 минут назад

      Могли выиграть и крупнее, но первый тайм сыграли плохо.

      2
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