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    Быстров: «При Спаллетти в «Зените» была «мафия» из игроков. Это был коллектив, который помогал добиваться результата»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о взаимоотношениях экс-тренера клуба Лучано Спаллетти с футболистами. В команде существовала, по словам спортсмена, «мафия».

    «У каждого тренера были свои сподвижники. Как это называется? В Питере это «мафия. Помимо меня, в нее входили Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин. Как говорили: «офигели, зажрались» и так далее.

    Мы прекрасно общались и с иностранцами. Не со всеми, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал и Спаллетти, и любому другому тренеру добиваться нужного результата.

    Мы держались друг за друга, тренер это видел и правильные вещи делал. Как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот мостик хрупкий, как практика показывает, такие тренеры долго не выживают», – сказал Быстров.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • В России итальянец дважды становился чемпионом.
    • Быстров защищал цвета «Зенита» с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014 год (147 матчей в РПЛ, 22 гола).

    Источник: YouTube-канал «Быстров и Кларк»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2930

      paracetamol 38 минут назад

      Всегда говорил, что Вофка - болван, что он еще раз и подтвердил. Что значит мафия? Был нормальный творческий коллектив. Зачем бросаться словами не понимая их значения?

      1
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      Рейтинг: +2871

      САДЫЧОК > paracetamol 5 минут назад

      Ты не понял , он сказал что они манипулировали Спалетти ... и т.д.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14194

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это было и будет во всех командах. Кто-то же должен "держать раздевалку." Нужно только, чтобы эта "мафия" соответствовала уровню клуба и не тянула назад, как "Ромашка" в Спартаке. Кстати, интересно на кого сейчас опирается Кононов? Похоже, он как г...…. в проруби. ******

      2
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      ...
      Рейтинг: +2930

      paracetamol > DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Не в проруби, а в свинарнике.

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