Быстров: «При Спаллетти в «Зените» была «мафия» из игроков. Это был коллектив, который помогал добиваться результата»

Всегда говорил, что Вофка - болван, что он еще раз и подтвердил. Что значит мафия? Был нормальный творческий коллектив. Зачем бросаться словами не понимая их значения?
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о взаимоотношениях экс-тренера клуба Лучано Спаллетти с футболистами. В команде существовала, по словам спортсмена, «мафия».
«У каждого тренера были свои сподвижники. Как это называется? В Питере это «мафия. Помимо меня, в нее входили Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин. Как говорили: «офигели, зажрались» и так далее.
Мы прекрасно общались и с иностранцами. Не со всеми, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал и Спаллетти, и любому другому тренеру добиваться нужного результата.
Мы держались друг за друга, тренер это видел и правильные вещи делал. Как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот мостик хрупкий, как практика показывает, такие тренеры долго не выживают», – сказал Быстров.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- В России итальянец дважды становился чемпионом.
- Быстров защищал цвета «Зенита» с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014 год (147 матчей в РПЛ, 22 гола).