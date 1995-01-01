Быстров: «При Спаллетти в «Зените» была «мафия» из игроков. Это был коллектив, который помогал добиваться результата»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о взаимоотношениях экс-тренера клуба Лучано Спаллетти с футболистами. В команде существовала, по словам спортсмена, «мафия».

«У каждого тренера были свои сподвижники. Как это называется? В Питере это «мафия. Помимо меня, в нее входили Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин. Как говорили: «офигели, зажрались» и так далее.

Мы прекрасно общались и с иностранцами. Не со всеми, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал и Спаллетти, и любому другому тренеру добиваться нужного результата.

Мы держались друг за друга, тренер это видел и правильные вещи делал. Как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот мостик хрупкий, как практика показывает, такие тренеры долго не выживают», – сказал Быстров.