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    Вартапетов – об уходе из «Спартака»: «Спасибо. За 11 лет было немало плохого. Я впрягался во все дела как преданный фанат»

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов ушел в отставку. По этому случаю доктор оставил запись в социальной сети.

    «Спасибо, «Спартак»! Всего-то 11 лет, а кажется, будто половина жизни. Было много хорошего и немало плохого. На работу летел как на крыльях, впрягался во все дела не только как сотрудник, но и как преданный фанат. Но в последнее время перестал испытывать этот драйв, а ходить на работу только из-за денег это не про меня.

    Переезжаю в Армению! Определяющим в моем выборе нового места работы стала личность владельца ФК «Урарту», бывшего акционера «Спартака» Джевана Челоянца. Человек хорошо разбирается не только в бизнесе, но и в футболе и в людях.

    К тому же Армения — родина моих предков, это самое комфортное для меня место на Земле. Планов и проектов много, но первое, что сделаю — это объединение «Красно-белые армяне». Всех люблю, еще погоняем на выезда!» – написал Вартапетов в инстаграме.

    • Вартапетов пришел в «Спартак» в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых.
    • В 2013-м он возглавил созданный тогда медицинский департамент.
    • При Вартапетове «Спартак» стал чемпионом России.

    Источник: Инстаграм Михаила Вартапетова

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    05.09.2019 22:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +488

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 минут назад

      Хороший мужик и хороший врач. Интилигентный человек Знаком лично.Знает работу врача с низов. Пахал на Скорой

      0
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      Рейтинг: +14189

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Все уходят обиженными. Судя по всему великий менеджер всё разрушил изнутри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4882

      Агасфер 1 час назад

      Своеобразное послание,для прощания.Ещё одно подтверждение неблагополучной обстановки в команде.

      1
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      Рейтинг: +475

      johnny983 1 час назад

      Или неплохого мало?..

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