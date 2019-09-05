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    Глава медицинского департамента «Спартака» Вартапетов ушел в отставку

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов покинул клуб.

    «Наш клуб благодарит доктора Вартапетова за профессиональный труд и заботу о здоровье спартаковцев, которую он проявлял на протяжении десяти с лишним лет. Желаем Михаилу Гургеновичу успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте «Спартака».

    Новым руководителем медицинского департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский, который пришел «Спартак» летом этого года.

    «Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе. Остаюсь навсегда болельщиком «Спартака», желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!» – сказал Вартапетов.

    • Вартапетов пришел в «Спартак» в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых.
    • В 2013-м он возглавил созданный тогда медицинский департамент.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4868

      Агасфер 4 минуты назад

      Впредь Федун лично лечить будет,никому доверять нельзя!

      0
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      Рейтинг: +2915

      paracetamol 11 минут назад

      Вот и Вартапетова сожрали... Кто следующий?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1040

      Дедуктор 45 минут назад

      Какой же исключительный дурак! Кондовый такой дурак! Этот самый "сайт «Спартака»".
      Это, надо понимать, его погоняло. А какое в натуре ФИО у этого дурака?

      0
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      Рейтинг: +4022

      ivany4 1 час назад

      Хоть одна значимая новость за весь день, из стана Спартака.
      А все остальное по журналистской поговорке: не о чем писать, пиши о Спартаке. Даже если "новости протухшие".

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    • ...
      Рейтинг: +425

      Красный май 2 часа назад

      Так а Мирзова кто с травмой выпускал: вартапетов или бутовский?
      И о каком "возрождении" речь: кто-то помер?

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