Глава медицинского департамента «Спартака» Вартапетов ушел в отставку

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов покинул клуб.

«Наш клуб благодарит доктора Вартапетова за профессиональный труд и заботу о здоровье спартаковцев, которую он проявлял на протяжении десяти с лишним лет. Желаем Михаилу Гургеновичу успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте «Спартака».

Новым руководителем медицинского департамента назначен главный врач команды Михаил Бутовский, который пришел «Спартак» летом этого года.

«Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе. Остаюсь навсегда болельщиком «Спартака», желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!» – сказал Вартапетов.