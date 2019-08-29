Главные новости дня. Жеребьевка Лиги чемпионов, «Спартак» не прошел в групповой этап Лиги Европы

«Спартак» в 4-й раз за последние 7 сезонов не прошел в групповой этап Лиги Европы.

Ван Дейк – лучший игрок сезона-2018/19.

Алисон – лучший вратарь ЛЧ сезона-2018/19, ван Дейк – защитник, де Йонг – полузащитник, Месси – нападающий.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», «Локо» – с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Slaviabackstage: «Спартак» приобрел Краля. «Славия» подняла цену трансфера с 5 до 12 миллионов.

Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Клуб опроверг информацию о его трансфере в «Барселону».

«Седрик, ты дома!». ЦСКА объявил о трансфере Гогуа.

Левандовски продлил контракт с «Баварией».

Ди Марцио: Хильмарк перейдет из «Дженоа» в «Динамо» за 500 тысяч.«Знамя»: Самедов будет играть бесплатно.

Санчес прошел медосмотр в «Интере».