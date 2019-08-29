Главные новости дня. Жеребьевка Лиги чемпионов, «Спартак» не прошел в групповой этап Лиги Европы

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2019 22:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +258

      Правдоруб100 3 минуты назад

      Даже "звёзды" не помогли сыграть хорошо.... Приходится согласиться с большинством населения страны в том, что Спартак в последние годы просто ГНИЛАЯ команда!!!

      0
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      Рейтинг: +1366

      compka 37 минут назад

      как рано радовались, что обогнали Португалию в таблице коэффициентов:
      теперь у них 5 участников еврокубков из 5, у России 4 из 6

      0
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      Рейтинг: +1279

      GM 1 час назад

      И снова на арене цирка спартак.
      Ну нельзя эту команду в еврокубки пускать - пустая трата нервов, денег, времени...

      0
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      Рейтинг: +1034

      lek! 1 час назад

      Каждый год одно и тоже , вот думал в этом году выстрелят , но не тут то было у спартака свои планы .

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      Рейтинг: +1366

      compka > lek! 1 час назад

      выстрелят!!! это что-то! максимум на что способны - это плеваться!

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      Рейтинг: +63

      СиБЕЕРяк > compka 1 час назад

      Пукнуть с подливкой, это их максимум!!@

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