«Седрик, ты дома!». ЦСКА объявил о трансфере Гогуа

Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА.

«Седрик Гогуа подписал четырехлетний контракт с ПФК ЦСКА. За ПФК ЦСКА Седрик будет выступать под номером 27», – говорится в сообщении на сайте клуба.

«Седрик, ты дома!» – поприветствовал игрока твиттер ЦСКА.

Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.

В пяти матчах РПЛ он забил два гола.

Рыночная стоимость 25-летнего защитника – 200 тысяч евро.