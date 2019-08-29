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    «Седрик, ты дома!». ЦСКА объявил о трансфере Гогуа

    Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА.

    «Седрик Гогуа подписал четырехлетний контракт с ПФК ЦСКА. За ПФК ЦСКА Седрик будет выступать под номером 27», – говорится в сообщении на сайте клуба.

    «Седрик, ты дома!» – поприветствовал игрока твиттер ЦСКА.

    • Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
    • В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
    • Рыночная стоимость 25-летнего защитника – 200 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии6
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      Рейтинг: +998

      Борат 3 минуты назад

      Будем звать тебя Серёжа)))

      0
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      Рейтинг: +256

      Vizual 4 минуты назад

      Рыночная стоимость 25-летнего защитника – 200 тысяч евро. Ты дома,еще пару таких на распродаже купите к лиге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5077

      Сильвербой 5 минут назад

      Я не знаю, может позже мы все будем извиняться за наши слова, но сейчас этот трансфер выглядит просто издевательством и посмешищем над пусть хоть и по нашим меркам, но топ-клубом!!!!

      1
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      Рейтинг: +209

      Алеха32 5 минут назад

      Да шоб ты как жо и Вагнер русским негром стал. Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      СвинкаСправедливости 5 минут назад

      Ха-ха-ха. Возрождение Зулусии. Ставка на молодняк не сработала.

      0
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      Рейтинг: +484

      Elisey13 10 минут назад

      Хоть что то!)) Слава Богу!

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