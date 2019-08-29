«Седрик, ты дома!». ЦСКА объявил о трансфере Гогуа

Будем звать тебя Серёжа)))
Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА.
«Седрик Гогуа подписал четырехлетний контракт с ПФК ЦСКА. За ПФК ЦСКА Седрик будет выступать под номером 27», – говорится в сообщении на сайте клуба.
«Седрик, ты дома!» – поприветствовал игрока твиттер ЦСКА.
- Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.
- В пяти матчах РПЛ он забил два гола.
- Рыночная стоимость 25-летнего защитника – 200 тысяч евро.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 29, 2019