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    Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Клуб опроверг информацию о его трансфере в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки в общей группе парижской команды.

    Get French Football News опубликовало фото с занятий «ПСЖ», на котором бразилец тренируется вместе с одноклубниками.

    По информации RMC Sport, «ПСЖ» опроверг информацию о трансфере Неймара в «Барселону».

    • «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой в середине августа.
    • В четверг журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио сообщил в своем твиттере, что «Барселона» сейчас находится в процессе завершения сделки по трансферу Неймара.

    Источник: Get French Football News

    Get French Football News – сайт о французском футболе. Подписчиков в твиттере – больше 120 тысяч.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7799

      KLIM777 1 час назад

      кому он нахер нужен

      0
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      Рейтинг: +3232

      dinar7777dinar 1 час назад

      Так это само собой . Барса и не думали его покупать .

      -1
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      Рейтинг: +1932

      BlackMurder > dinar7777dinar 55 минут назад

      ну да ну да,ты же великий барсопедоглор этого сайта,все знаешь, сколько граммов белой массы месси жене на рот сливает?какая группа крови в ноге суареса?

      2
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      Рейтинг: +706

      Alex Flash 1 час назад

      Начинает надоедать

      2
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      Рейтинг: +8445

      DeStar 2 часа назад

      туда сюда новости эти гоняют

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