Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Клуб опроверг информацию о его трансфере в «Барселону»

кому он нахер нужен
Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки в общей группе парижской команды.
Get French Football News опубликовало фото с занятий «ПСЖ», на котором бразилец тренируется вместе с одноклубниками.
По информации RMC Sport, «ПСЖ» опроверг информацию о трансфере Неймара в «Барселону».
- «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой в середине августа.
- В четверг журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио сообщил в своем твиттере, что «Барселона» сейчас находится в процессе завершения сделки по трансферу Неймара.
twit text
— Get French Football News (@GFFN) August 29, 2019
Источник: Get French Football News
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