Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Клуб опроверг информацию о его трансфере в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки в общей группе парижской команды.

Get French Football News опубликовало фото с занятий «ПСЖ», на котором бразилец тренируется вместе с одноклубниками.

По информации RMC Sport, «ПСЖ» опроверг информацию о трансфере Неймара в «Барселону».

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой в середине августа.

В четверг журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио сообщил в своем твиттере, что «Барселона» сейчас находится в процессе завершения сделки по трансферу Неймара.