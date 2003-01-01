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    Ди Марцио: «Барселона» завершает сделку по Неймару

    Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио сообщил в своем твиттере, что «Барселона» сейчас находится в процессе завершения сделки по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.

    Ранее El Chiringuito сообщал, что полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по переходу Неймара. В связи с этим руководство «Барселоны» сочло, что переход Неймара практически невозможен.

    До этого сообщалось, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.

    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

    Источник: твиттер Джанлуки ди Марцио

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4068

      la verdad 17 минут назад

      Естественно заканчивает :) Три дня осталось!!! Вопрос в результате

      0
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      Рейтинг: +3651

      ivan-football-fan 24 минуты назад

      буквы, вроде, русские, а смысла уже не догнать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      АИН-27 45 минут назад

      Терпим-терпим... Скоро трансф. окно закроется!!!!

      1
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      Рейтинг: +939

      Tsigan 52 минуты назад

      Уже реально эта история в печенках сидит.

      1
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      Рейтинг: +876

      Football06 56 минут назад

      Ди Марцио :Енисей включился в борьбу за Месси и завершит сделку до конца 21 века ,если получится конечно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1932

      BlackMurder 1 час назад

      Твою ж дивизию, меня новости про этого петуха уже бесят больше чем про кокорина с мамаевым

      4
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      Рейтинг: +3075

      momwig_ 1 час назад

      Угу. А ещё Батшуайи в Спартаке. Ди Марцио - такой арустамян... Давайте поугадываем тоже, если рассчитаемся на 1-й - 2-й, половина точно угадает.

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