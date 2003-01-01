Ди Марцио: «Барселона» завершает сделку по Неймару

Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио сообщил в своем твиттере, что «Барселона» сейчас находится в процессе завершения сделки по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.

Ранее El Chiringuito сообщал, что полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Усман Дембеле отказались переходить в «ПСЖ» в рамках сделки по переходу Неймара. В связи с этим руководство «Барселоны» сочло, что переход Неймара практически невозможен.

До этого сообщалось, что «Барселона» собирается представить Неймара в четверг.