Жеребьевка группового этапа ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», «Локо» – с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером»

Ни Зениту ни Локо ничего не светит кроме 4-го места могу поспорить хоть на 1000 евро но евро нет, а наши рублики не котируются
Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
«Зенит» сыграет «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», «Локомотив» встретится с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» З, «Аталанта».
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».
Группа F: «Барселона», «Боруссия» Д, «Интер», «Славия».
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
Матчи первого тура групповой стадии турнира пройдут 17 и 18 сентября.