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    Жеребьевка группового этапа ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», «Локо» – с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером»

    Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    «Зенит» сыграет «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг», «Локомотив» встретится с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

    Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

    Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

    Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» З, «Аталанта».

    Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

    Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

    Группа F: «Барселона», «Боруссия» Д, «Интер», «Славия».

    Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».

    Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

    Матчи первого тура групповой стадии турнира пройдут 17 и 18 сентября.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии115
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      Рейтинг: +10410

      Garrincha58 16 секунд назад

      Ни Зениту ни Локо ничего не светит кроме 4-го места могу поспорить хоть на 1000 евро но евро нет, а наши рублики не котируются

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      Рейтинг: +331

      fhnv 26 секунд назад

      писец локо

      0
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      Рейтинг: +7257

      parevg 1 минуту назад

      Локо в группе смерти, Зенит - саая легкая группа.

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      Рейтинг: +1008

      Evgeniy32 2 минуты назад

      Везет нам на Бенфику)))))))

      0
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      Рейтинг: +7242

      alex1951 2 минуты назад

      Ну Что Зенит С Локо уже принюхиваются ,
      с кем им в новом годе в Лиге Е. выступать...)))

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      Рейтинг: +1488

      anri1703 5 минут назад

      сити может сильно не напрягаться и на чемпионате быть сосредоточеным

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      Рейтинг: +1056

      21082014 6 минут назад

      Ещё максимально свежи воспоминания от прошлогодней сечи с бандой Анчелотти,и вот снова.знакомые все лица.приемлимый результат жеребьевки,могло быть и похуже намного.

      0
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      Рейтинг: +405

      KPCCSPB 6 минут назад

      Ну Краснодар избежал 4 место)

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      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил > KPCCSPB 1 секунду назад

      Боюсь и представить их в группе Локо.
      =))
      Без вазили, не прокатит.

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      Рейтинг: +15

      SlKruglov90. 8 минут назад

      Роналду в Москву прокатит а так Локо максимум с байером побороться за ЛЕ а у зенита шансы неплохие удачи нашим клубам!!! Поболеем за Спартак парни

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      Рейтинг: +1811

      ухоженный крокодил 13 минут назад

      Е.бать.
      А Локо, пора покупать противозачаточные, а то залетит.
      :))))

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