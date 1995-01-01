Санчес прошел медосмотр в «Интере»

Я надеюсь что он перезапустит карьеру в Италии)
Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в миланский «Интер».
Чилиец прошел медосмотр в итальянском клубе и в ближайшее время должен заключить контракт.
Клубы согласовали аренду сроком на один сезон без права выкупа.
Ожидается, что итальянский клуб покроет 5 миллионов евро из годовой зарплаты чилийца в «Юнайтед», составляющей 23 миллиона.
- Санчес пополнил состав «МЮ» в январе 2018-го года из «Арсенала» в рамках обмена на Генриха Мхитаряна и доплатой в размере 34 миллиона фунтов.
- В прошлом сезоне он забил два гола и отдал четыре ассиста в 27-ми играх всех турниров. Из возможных 2430-ти минут на поле он провел только 1190.