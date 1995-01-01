Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Санчес прошел медосмотр в «Интере»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в миланский «Интер».

    Чилиец прошел медосмотр в итальянском клубе и в ближайшее время должен заключить контракт.

    Клубы согласовали аренду сроком на один сезон без права выкупа.

    Ожидается, что итальянский клуб покроет 5 миллионов евро из годовой зарплаты чилийца в «Юнайтед», составляющей 23 миллиона.

    • Санчес пополнил состав «МЮ» в январе 2018-го года из «Арсенала» в рамках обмена на Генриха Мхитаряна и доплатой в размере 34 миллиона фунтов.
    • В прошлом сезоне он забил два гола и отдал четыре ассиста в 27-ми играх всех турниров. Из возможных 2430-ти минут на поле он провел только 1190.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73560
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru