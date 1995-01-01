Санчес прошел медосмотр в «Интере»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес близок к переходу в миланский «Интер».

Чилиец прошел медосмотр в итальянском клубе и в ближайшее время должен заключить контракт.

Клубы согласовали аренду сроком на один сезон без права выкупа.

Ожидается, что итальянский клуб покроет 5 миллионов евро из годовой зарплаты чилийца в «Юнайтед», составляющей 23 миллиона.