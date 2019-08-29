Ди Марцио: Хильмарк перейдет из «Дженоа» в «Динамо» за 500 тысяч

Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильмарк продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.

27-летний швед перейдет в московский клуб за 500 тысяч евро. Хильмарк должен пройти медосмотр для «Динамо» в четверг.