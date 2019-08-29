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    Ди Марцио: Хильмарк перейдет из «Дженоа» в «Динамо» за 500 тысяч

    Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильмарк продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.

    27-летний швед перейдет в московский клуб за 500 тысяч евро. Хильмарк должен пройти медосмотр для «Динамо» в четверг.

    • Хильмарк провел за сборную Швеции 27 матчей, забил два мяча.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне швед сыграл за «Дженоа» 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    29.08.2019 14:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +320

      55together 29 августа 2019, 23:17

      Хильмарк вместо Хольмена! Динамо выбирает атакующий футбол?! Три ха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      From1945 29 августа 2019, 23:06

      Блин, еще вратарей в Динамо не сватали! Ну да это пока еще святое!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Olymp2 29 августа 2019, 22:49

      Журналюги переключились с напов в Динамо (более 20) на полунапов!!!!! Какой простор для творчества!! И как же им хреново - несколько дней осталось, фиг ли писать то будут?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 29 августа 2019, 21:14

      Где форвард Хохлов? Кто забивать-то будет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 августа 2019, 20:16

      Вроде норм парень, но цена странная. Сборная и 500 штук, что то не так

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 августа 2019, 18:24

      Что-то я смотрю Динамо набирает легов с боле-менее громкими именами, а вот игры нет и результата тоже! Кроме Филиппа никто плюса не дает! Либо набирают шлак второсортный, либо...может не в игроках дело?

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Serjoga 30 августа 2019, 09:20

      братан тебе то не знать, как в прошлом году в межсезонье Ростов разобрали пришлось быстро собирать её заново и полетела команда из еврокубковой зоны в середину и если бы не волшебный Еременко который смог сразу же с первых матчей выдавать на гора то Ростов бы вообще в дно таблице присел. А тут два/три матча с новичками сыграли.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > FanatSerj 30 августа 2019, 10:10

      Поживем-увидим!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 августа 2019, 17:42

      сборник, в 6-ть раз дешевле рыночной стоимости, не за 30 лет - это плюсы ))
      Видно как всегда есть и минусы раз такая цена ))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > FanatSerj 29 августа 2019, 17:55

      возможно травматичный или ещё что

      0
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      Рейтинг: +779

      GSmall 29 августа 2019, 17:34

      Стоит 3 ляма ,покупают за 500 штух.Коекому надо пример брать с таких переходов

      0
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      Рейтинг: +21

      alfred17 > GSmall 29 августа 2019, 17:54

      коекто за 50 штух покупает игроков.

      0
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 29 августа 2019, 15:06

      Динамо какую-то мусорную свалку напоминают. Скупают всех, кто пойдёт. Никакой мысли в трансферной компании.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > KLIM777 29 августа 2019, 20:15

      В фнл иностранцы не играют в таком количестве, лимит

      -1
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