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    Комличенко – о покере: «Перед матчем не был готов играть, тренировался только четыре дня»

    Нападающий сборной России и «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал матч против «Динамо» из Ческе-Будеевице (4:2), в котором он забил четыре мяча.

    «Это второй покер во взрослой карьере. Первый раз четыре мяча забил за «Краснодар-2». Наверное, не столько яркий, сколько результативный и продуктивный матч. Три гола получились отличными и довольно эффектными, а в ситуации с первым забитым мячом повезло. Приятно, что принес победу и положительные эмоции команде и всем болельщикам, которые переживают за меня.

    Начали мы средне. Еще при счете 0:0 имели неплохой момент, но не забили. Потом пропустили. Кстати, ради справедливости, надо сказать, что после моей потери. Сразу побежали отыгрываться и, как часто бывает, получили второй гол в свои ворота. Честно говоря, в тот момент подумал, что будет тяжеловато вернуться в игру. Все-таки, получив преимущество в два мяча, любая команда начинает играть по счету и вскрывать насыщенную оборону не так просто. Но сначала они пропустили первый гол, немного потеряли концентрацию и практически сразу счет стал 2:2. Очень важно, что все это случилось перед самым перерывом. На второй тайм мы вышли окрыленными и на эмоциях побежали вперед, что и принесло нам победу.

    У меня было повреждение. Ничего серьезного, но в самый неподходящий момент. Пришлось пропустить несколько матчей. Тем не менее, попросил не форсировать восстановление, чтобы не усугубить ситуацию. На несколько дней съездил домой. Это помогло восстановиться физически и ментально. Честно скажу, всю игру не был готов играть, тренировался перед этим матчем только четыре дня. Но главный тренер поверил в меня и выпустил в стартовом составе. Очень благодарен ему за это доверие», – сказал Комличенко.

    • «Млада Болеслав» обыграла «Динамо» со счетом 4:2.
    • Все четыре гола в составе хозяев забил Комличенко.
    • Россиянин сравнялся по количеству голов с Михалом Шкодой из «Пршибрама», лучшим бомбардиром чешского чемпионата на данный момент.

    Источник: «Чемпионат»

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