На фасаде арены «Ростова» появилась надпись «Valera – Master of Puppets»

После победы «Ростова» над «Рубином» медиафасад «Ростов-Арены» озарился надписью «Valera – Master of Puppets».

Master of Puppets («Кукловод» – прим. «Бомбардира») – известная песня группы Metallica.

Напомним, перед матчем с «Рубином» ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!».

«Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видео, на котором Валерий Карпин в 1996 году исполняет произведение «Maritxu nora zoaz» на испанском языке. Подпись к видео гласила: «Металлистом, говорите?».

В матче «Рубин» – «Ростов» победу со счетом 2:1 одержала команда Карпина. Ростовская команда занимает 3-е место в таблице РПЛ с 14 очками.