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    На фасаде арены «Ростова» появилась надпись «Valera – Master of Puppets»

    После победы «Ростова» над «Рубином» медиафасад «Ростов-Арены» озарился надписью «Valera – Master of Puppets».

    Master of Puppets («Кукловод» – прим. «Бомбардира») – известная песня группы Metallica.

    Напомним, перед матчем с «Рубином» ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!».

    «Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видео, на котором Валерий Карпин в 1996 году исполняет произведение «Maritxu nora zoaz» на испанском языке. Подпись к видео гласила: «Металлистом, говорите?».

    • В матче «Рубин» – «Ростов» победу со счетом 2:1 одержала команда Карпина. Ростовская команда занимает 3-е место в таблице РПЛ с 14 очками.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1914

      BlackMurder 2 часа назад

      Валера походу нашел свой клуб который рвет и мечет

      2
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      Рейтинг: +617

      Киркинитидец 2 часа назад

      ростов чемпион!!!??? Валера утри нос Федуну...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Dan93 3 часа назад

      Валлерика

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      Portoz 4 часа назад

      прочитал сначала куколд

      1
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      Рейтинг: +1199

      Manilov 4 часа назад

      Металлика в своей песне под именем Повелителя марионеток имела в виду наркоту и наркоманов. Т.е. Валерий - героин, а игроки его обдолбыши? ;)
      Если что не хочу никого обидеть, чесслово.

      3
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      Рейтинг: +14018

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Креативно-оперативно!!! """""

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