На фасаде арены «Ростова» появилась надпись «Valera – Master of Puppets»

Валера походу нашел свой клуб который рвет и мечет
После победы «Ростова» над «Рубином» медиафасад «Ростов-Арены» озарился надписью «Valera – Master of Puppets».
Master of Puppets («Кукловод» – прим. «Бомбардира») – известная песня группы Metallica.
Напомним, перед матчем с «Рубином» ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!».
«Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видео, на котором Валерий Карпин в 1996 году исполняет произведение «Maritxu nora zoaz» на испанском языке. Подпись к видео гласила: «Металлистом, говорите?».
- В матче «Рубин» – «Ростов» победу со счетом 2:1 одержала команда Карпина. Ростовская команда занимает 3-е место в таблице РПЛ с 14 очками.
В честь нашей победы вчера медиафасад «Ростов-Арены» украсила надпись Valera – Master of Puppets— Football Club Rostov (@rostovfc) August 26, 2019
Спасибо всем, кто вчера поддерживал команду!
Blinded by me, you can't see a thing
Just call my name, 'cause I'll hear you scream
Master!
Master! pic.twitter.com/DXogdhBhGj