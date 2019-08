На фасаде арены «Ростова» появилась надпись «Valera – Master of Puppets»

После победы «Ростова» над «Рубином» медиафасад «Ростов-Арены» озарился надписью «Valera – Master of Puppets».

Master of Puppets («Кукловод» – прим. «Бомбардира») – известная песня группы Metallica.

Напомним, перед матчем с «Рубином» ростовский клуб опубликовал сообщение: «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!».

«Рубин» в ответ опубликовал фрагмент видео, на котором Валерий Карпин в 1996 году исполняет произведение «Maritxu nora zoaz» на испанском языке. Подпись к видео гласила: «Металлистом, говорите?».

В честь нашей победы вчера медиафасад «Ростов-Арены» украсила надпись Valera – Master of Puppets



Спасибо всем, кто вчера поддерживал команду!



Blinded by me, you can't see a thing

Just call my name, 'cause I'll hear you scream

Master!

Master! pic.twitter.com/DXogdhBhGj