«Чемпионат»: ЦСКА вступил в переговоры с «Младой Болеслав» по трансферу Комличенко

ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

По информации «Чемпионата», москвичи уже начали переговоры с чешским клубом о трансфере 24-летнего игрока.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Локомотива», ПАОКа и «Гента».