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    «Чемпионат»: ЦСКА вступил в переговоры с «Младой Болеслав» по трансферу Комличенко

    ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    По информации «Чемпионата», москвичи уже начали переговоры с чешским клубом о трансфере 24-летнего игрока.

    Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Локомотива», ПАОКа и «Гента».

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара». Он перешел в «Младу Болеслав» летом 2017 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил в чемпионате Чехии 29 голов в 32-х матчах, стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Контракт футболиста с «Младой Болеслав» рассчитан до июня 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      КрымForever 33 минуты назад

      Лучший вариант для ЦСКА - молодой, забивной и с паспортом. Может классный дуэт с Чаловым получиться, а там, глядишь, и Усатый на поле в сборной выпустит.

      2
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      Рейтинг: +764

      Genz 38 минут назад

      У комличенко послезавтра игра с румынами в квалификации ле. Если он забьет и млада пройдет дальше, то ценник взлетит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2418

      TOL47 1 час назад

      В ЦСКА пожалуй он может заиграть

      4
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