«Чемпионат»: ЦСКА вступил в переговоры с «Младой Болеслав» по трансферу Комличенко

Лучший вариант для ЦСКА - молодой, забивной и с паспортом. Может классный дуэт с Чаловым получиться, а там, глядишь, и Усатый на поле в сборной выпустит.
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
По информации «Чемпионата», москвичи уже начали переговоры с чешским клубом о трансфере 24-летнего игрока.
Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Локомотива», ПАОКа и «Гента».
- Комличенко – воспитанник «Краснодара». Он перешел в «Младу Болеслав» летом 2017 года.
- В прошлом сезоне форвард забил в чемпионате Чехии 29 голов в 32-х матчах, стал лучшим бомбардиром турнира.
- Контракт футболиста с «Младой Болеслав» рассчитан до июня 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3,5 миллиона евро.