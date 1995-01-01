Главные новости дня. Гацкан перешел в «Крыльев Советов», гендиректор «Спартака» Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком

Иньеста стал иконой чемпионата Испании.
«БИЗНЕС Online»: в ближайшие дни Ломовицкий может перейти в «Рубин» или «Арсенал» на правах аренды.
«Спорт-Экспресс»: агент Перейро против перехода игрока в «Спартак».
Гацкан – игрок «Крыльев Советов».
«Спорт-Экспресс»: гендиректор «Спартака» Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком.
Матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о детях, погибших при пожаре в Хабаровском крае.
Гудель перешел в «Севилью». Это 12-й новичок команды в летнее межсезонье.
«Ньюкасл» объявил о переходе Жоэлинтона из «Хоффенхайма». Это рекордный трансфер для обоих клубов.
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит».