Иньеста стал иконой чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вошел в число икон чемпионата Испании (LaLiga Icons).

В понедельник, 22 июля, 35-летний игрок «Виссел Кобэ» был представлен в Японии президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

Иньеста стал последним футболистом после Икера Касильяса, представленным в качестве участника LaLiga Icons – программы Ла Лиги, которая продолжает расти по всему миру благодаря популярности таких игроков, как экс-хавбек каталонцев.

«Мы рады, что Андрес Иньеста присоединился к LaLiga Icons. Он – игрок, который вдохновляет миллионы людей и прекрасный представитель бренда Ла Лиги во всем мире», – сказал Тебас.

Программа LaLiga Icons направлена ​​на расширение бренда испанской лиги с помощью стратегии, ориентированной на интернет-распространение, максимизацию контента Ла Лиги и взаимодействие между социальными сетями, что позволяет Ла Лиге общаться со своими поклонниками по всему миру.