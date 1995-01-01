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    Иньеста стал иконой чемпионата Испании

    Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вошел в число икон чемпионата Испании (LaLiga Icons).

    В понедельник, 22 июля, 35-летний игрок «Виссел Кобэ» был представлен в Японии президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

    Иньеста стал последним футболистом после Икера Касильяса, представленным в качестве участника LaLiga Icons – программы Ла Лиги, которая продолжает расти по всему миру благодаря популярности таких игроков, как экс-хавбек каталонцев.

    «Мы рады, что Андрес Иньеста присоединился к LaLiga Icons. Он – игрок, который вдохновляет миллионы людей и прекрасный представитель бренда Ла Лиги во всем мире», – сказал Тебас.

    Программа LaLiga Icons направлена ​​на расширение бренда испанской лиги с помощью стратегии, ориентированной на интернет-распространение, максимизацию контента Ла Лиги и взаимодействие между социальными сетями, что позволяет Ла Лиге общаться со своими поклонниками по всему миру.

    Источник: Официальный сайт Ла Лиги

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