«БИЗНЕС Online»: в ближайшие дни Ломовицкий может перейти в «Рубин» или «Арсенал» на правах аренды

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может покинуть клуб в течение этой недели.

На 21-летнего игрока претендуют «Рубин» и тульский «Арсенал», которые хотят взять его в годичную аренду.

Решение о своем будущем хавбек примет в ближайшие дни. Как утверждает источник, в московском клубе на футболиста не рассчитывают