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    «БИЗНЕС Online»: в ближайшие дни Ломовицкий может перейти в «Рубин» или «Арсенал» на правах аренды

    По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может покинуть клуб в течение этой недели.

    На 21-летнего игрока претендуют «Рубин» и тульский «Арсенал», которые хотят взять его в годичную аренду.

    Решение о своем будущем хавбек примет в ближайшие дни. Как утверждает источник, в московском клубе на футболиста не рассчитывают

    • В сезоне-2018/19 Ломовицкий принял участие в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
    • Контракт 21-летнего футболиста с москвичами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +678

      Boeung777 11 минут назад

      А на Ташаева с Мелкадзе клуб очень рассчитывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5099

      батог 31 минуту назад

      Пусть поднатаскается, а то сгниет на лавке !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4924

      Сильвербой 42 минуты назад

      21 год, ни одного матча толкового, постоянные косяки и провалы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4055

      серега кашин 1 час назад

      и возвращается вторым бакаевым

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16042

      VVM1964 1 час назад

      В добрый путь )))

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