«БИЗНЕС Online»: в ближайшие дни Ломовицкий может перейти в «Рубин» или «Арсенал» на правах аренды

А на Ташаева с Мелкадзе клуб очень рассчитывает.
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий может покинуть клуб в течение этой недели.
На 21-летнего игрока претендуют «Рубин» и тульский «Арсенал», которые хотят взять его в годичную аренду.
Решение о своем будущем хавбек примет в ближайшие дни. Как утверждает источник, в московском клубе на футболиста не рассчитывают
- В сезоне-2018/19 Ломовицкий принял участие в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
- Контракт 21-летнего футболиста с москвичами рассчитан до июня 2023 года.