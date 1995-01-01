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    «Ньюкасл» объявил о переходе Жоэлинтона из «Хоффенхайма». Это рекордный трансфер для обоих клубов

    «Ньюкасл» подписал форварда Жоэлинтона из «Хоффенхайма». Контракт с футболистом рассчитан до 2025 года.

    Sky Sports сообщал, что сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов. Это рекордное подписание для «Ньюкасла» (предыдущий рекорд – 21 миллион за Мигеля Альмирона) и самая крупная продажа для «Хоффенхайма» (предыдущий рекорд – 29 миллионов за Роберто Фирмино).

    • Жоэлинтон провел 28 матчей в прошлом сезоне Бундеслиги, забил семь голов и отдал семь ассистов.
    • Ранее Sky Sports сообщил, что «Ньюкасл» готов потратить 90 миллионов фунтов в межсезонье на трансферы.

    «Вы знаете, кто я такой – я неунывающий старый хрен». Кто теперь тренирует «Ньюкасл»

    Фото – официальный сайт «Ньюкасла»

    Источник: Официальный сайт «Ньюкасла»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      El_Chori 24 минуты назад

      Переходил как-то один бразилец за рекордные деньги, правда в РФПЛ. Все мы помним, чем закончилось.

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