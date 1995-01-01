«Ньюкасл» объявил о переходе Жоэлинтона из «Хоффенхайма». Это рекордный трансфер для обоих клубов

Переходил как-то один бразилец за рекордные деньги, правда в РФПЛ. Все мы помним, чем закончилось.
«Ньюкасл» подписал форварда Жоэлинтона из «Хоффенхайма». Контракт с футболистом рассчитан до 2025 года.
Sky Sports сообщал, что сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов стерлингов. Это рекордное подписание для «Ньюкасла» (предыдущий рекорд – 21 миллион за Мигеля Альмирона) и самая крупная продажа для «Хоффенхайма» (предыдущий рекорд – 29 миллионов за Роберто Фирмино).
- Жоэлинтон провел 28 матчей в прошлом сезоне Бундеслиги, забил семь голов и отдал семь ассистов.
- Ранее Sky Sports сообщил, что «Ньюкасл» готов потратить 90 миллионов фунтов в межсезонье на трансферы.
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Фото – официальный сайт «Ньюкасла»