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    «Ньюкасл» готов потратить летом более 90 миллионов на трансферы

    Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс может рассчитывать на сумму в более чем 90 миллионов фунтов стерлингов, которую можно потратить на трансферы этим летом. Часть этих денег была выручена от продажи Айосе Переса в «Лестер».

    Предыдущим главным тренером «Ньюкасла» был Рафаэль Бенитес. Он уехал в Китай, где принял «Далянь Ифань».

    • На текущий момент «Ньюкасл» летом не купил ни одного игрока.
    • До «Ньюкасла» Брюс тренировал «Шеффилд Уэнсдэй» (менее года).
    • Главное достижение Брюса в качестве тренера – финал Кубка Англии с «Халл Сити» в сезоне-2013/14.

    «Вы знаете, кто я такой – я неунывающий старый хрен». Кто теперь тренирует «Ньюкасл»

    Источник: Sky Sports

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