«Ньюкасл» готов потратить летом более 90 миллионов на трансферы

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс может рассчитывать на сумму в более чем 90 миллионов фунтов стерлингов, которую можно потратить на трансферы этим летом. Часть этих денег была выручена от продажи Айосе Переса в «Лестер».

Предыдущим главным тренером «Ньюкасла» был Рафаэль Бенитес. Он уехал в Китай, где принял «Далянь Ифань».

На текущий момент «Ньюкасл» летом не купил ни одного игрока.

До «Ньюкасла» Брюс тренировал «Шеффилд Уэнсдэй» (менее года).

Главное достижение Брюса в качестве тренера – финал Кубка Англии с «Халл Сити» в сезоне-2013/14.

«Вы знаете, кто я такой – я неунывающий старый хрен». Кто теперь тренирует «Ньюкасл»