Гудель перешел в «Севилью». Это 12-й новичок команды в летнее межсезонье

«Севилья» объявила о переходе полузащитника Неманьи Гуделя.

27-летний игрок заключил с испанским клубом четырехлетнее соглашение.

Последней командой серба был лиссабонский «Спортинг», в котором он провел в аренде сезон-2018/19 (права на футболиста принадлежали «Гуанчжоу Эвергранд»).

Гудель стал 12-м новичком «Севильи» в это трансферное окно. Ранее состав севильцев пополнили защитники Жюль Кунде, Диего Карлос, Серхио Регилон (аренда из «Реала»), Максимилиан Вебер, полузащитники Хоан Хордан, Оливер Торрес, Фернандо, Ян Брис и нападающие Лукас Окампос, Люк де Йонг и Мунас Даббур.