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    Гудель перешел в «Севилью». Это 12-й новичок команды в летнее межсезонье

    «Севилья» объявила о переходе полузащитника Неманьи Гуделя.

    27-летний игрок заключил с испанским клубом четырехлетнее соглашение.

    Последней командой серба был лиссабонский «Спортинг», в котором он провел в аренде сезон-2018/19 (права на футболиста принадлежали «Гуанчжоу Эвергранд»).

    Гудель стал 12-м новичком «Севильи» в это трансферное окно. Ранее состав севильцев пополнили защитники Жюль Кунде, Диего Карлос, Серхио Регилон (аренда из «Реала»), Максимилиан Вебер, полузащитники Хоан Хордан, Оливер Торрес, Фернандо, Ян Брис и нападающие Лукас Окампос, Люк де Йонг и Мунас Даббур.

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7647

      Cules2013 25 минут назад

      Не кислый подбор игроков однако

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