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    Фелиш стал самым дорогим португальским игроком в мире. Он обошел Роналду по стоимости трансфера 

    Полузащитник Жоау Фелиш перешел из «Бенфики» в «Атлетико». Португальский клуб сообщил, что продал игрока за 126 миллионов евро.

    Фелиш стал самым дорогим португальским игроком. Раньше таким футблистом был Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус» из «Реала» за 100 миллионов евро летом 2018 года. Эту сумму итальянский клуб объявил тогда на своем официальном сайте.

    Также трансфер Фелиша стал самым дорогим в истории «Атлетико». По данным испанского издания AS, самой большой суммой, которую мадридцы платили за переход игрока, были 70 миллионов евро за трансфер Тома Лемара в июне прошлого года.

    AS включил Фелиша в тройку самых дорогих трансферов мира после Неймара (222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (180 миллионов евро). Информация из этого рейтинга не может быть точной, поскольку неизвестна официальная сумма, которую «Барселона» заплатила за переход Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля» зимой 2018 года. The Times сообщал, что сумма трансфера составила 160 миллионов евро. В рейтинге AS прописана сумма в 120 миллионов евро и отмечено, что она вариативна.

    Источник: «Бомбардир»

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    03.07.2019 23:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +946

      Derzkiy1 53 минуты назад

      Атлетико при бабках ... Успехов ему

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