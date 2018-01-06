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    Источник: «Барселона» договорилась с «Ливерпулем» о переходе Коутиньо за 160 миллионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону». Cтороны договорились о переходе 25-летнего бразильца за 160 миллионов евро.

    Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Вероятно, это случится в понедельник, 8 января.

    За «Ливерпуль» игрок выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне Коутиньо провел в АПЛ 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: The Times

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    06.01.2018 20:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +575

      Mark68 6 января 2018, 22:53

      Коутиньо..это хорошо,ничего,...Ещё бы Ди-Мария в напарники Паулиньо...было бы Супер!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 6 января 2018, 22:51

      На сайте Барсы(насколько было известно), уже переход состоялся.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 января 2018, 21:34

      120 и 40 лямов бонусом !

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 20:51

      Наконец-то Магомет пришёл к горе. Или наоборот.

      0
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      Рейтинг: +28

      Дети лимита 6 января 2018, 20:49

      Туристы Барселоны,исправно посещающие матчи сине-гранатовых отобьют эту покупку.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 6 января 2018, 20:47

      Стата бревна Коутиньйо за прошлый сезон: 31 13 6
      навскидку: Джошуа Кинг из Борнмута: 35 16
      получается Кинг тоже стоит 160 лямов

      -3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > калач 6 января 2018, 21:35

      джошуа кинг? ))))))))) тот нап а коутиньо полузащитник атакующего плана ! говоришь бревно коутиньо? глянь хоть как он играет !

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 января 2018, 20:38

      Нормальная цена. Наверняка у Барселоны ещё остались деньги с продажи Неймара.

      2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 6 января 2018, 20:34

      40й раз уже договорились,что то не верит никто

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 января 2018, 20:26

      По мне, так договорились - это значит всё вась-вась и впол цены!!..))
      А в данном случае, одни запросили с жадностью, а другие заплатили с невиданной щедростью!!..))

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 января 2018, 20:22

      Переплатили лямов 100.

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