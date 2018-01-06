Источник: «Барселона» договорилась с «Ливерпулем» о переходе Коутиньо за 160 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону». Cтороны договорились о переходе 25-летнего бразильца за 160 миллионов евро.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Вероятно, это случится в понедельник, 8 января.

За «Ливерпуль» игрок выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне Коутиньо провел в АПЛ 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.