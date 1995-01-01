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    Федун: «С новым форматом лимита начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о новом формате лимита на легионеров РПЛ.

    «Формула лимита «8+17» выгодна всему футболу. Я за нее ратовал с самого начала. Конкуренция между российскими и иностранными футболистами больше не будет решаться административно. Тренерам в этом смысле развяжут руки.

    Вместе с тем новый лимит увеличит количество собственных воспитанников в заявке, и для «Спартака» это действительно актуально. Начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег. Звезды тоже останутся. Даже если со временем лимит перетечет в формулу «6+19» – думаю, так рано или поздно случится.

    Надо просто понимать, что наш футбол финансово деградирует. Все мои идеи на 90 процентов развернули. Значит, надо в это встраиваться. Если бы мои предложения приняли бы, продолжил бы искать инвесторов, акционеров, понимая, что еще кого-то можно найти.

    Но раз мы понимаем, что российский футбол будет катиться и уже катиться вниз с финансовой точки зрения, останется надежда только на своих воспитанников. Хорошие звезды к нам не поедут, мы не конкурентоспособны», – заявил Федун.

    • С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.
    • В новом сезоне будет действовать модель «6+5».

    В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4927

      prezent2017 9 минут назад

      Болтун!

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      Рейтинг: +2815

      momwig_ 14 минут назад

      Да уж, за тех немногих хороших паспортов (уже не только "первого эшелона"), кто есть, начнут давать ещё больше - потому что нужны они будут не только чтобы хватило на поле, но и чтобы хватило в заявку (на лавку). То есть многие из тех (никаких не воспитанников, а крепких и опытных середняков, готовых посидеть на лавке в приличном клубе за крутую зарплату вместо того чтобы пылить в клубах-разваляшках на балансах регионов, гадая задержат-не задержат), кто мог бы создавать хоть какой-то уровень сопротивления, будут "создавать баланс" на скамейке, при этом перекашивая ещё дальше долбанутую ситуацию с ценами и зарплатами на нашем футбольном рынке. Звезды (ну, хоть какие) к нам в эти болота, где активно начнут плодиться новые ОПГ "Ромашки" (ну, хоть когда выходить на поле и этим надо, чтобы получить новый лавочный контракт с более-менее приличной суммой, а значит пойдут в ход подковерные игры, в которых легионерам тут ловить нечего, да и не нужно им) поедут ещё хуже.... Ну, то есть заживем! ))))) Браво, мистер кепка, браво Нольтрофеич. Гениально - как всегда.

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      Рейтинг: +10834

      bset 57 минут назад

      Ага. Много кто из верхней половины под лимит этот не подходит. Будут продавать иностранцев и брать на их место россиян. Это значит, что цены опять подскочат, зарплаты будут выдавать нерельные. Чтобы обеспечить качество, нужна конкуренция. Вчера наткнулся на повторы матчей Зенита, когда они брали Кубок УЕФА. Очень много россиян, хотя никакого лимита тогда еще не было (точнее был, но еще не успел поднасрать). А потом начали выдумывать, еще и оправдали удачей на последнем ЧМ. А на ЧМ 2014 и ЧЕ 2016 ничего не показали, вот вам и лимит. В 2008-2012 еще старое поколение играло, которое без лимита выросло. Причем видно было, что в 2010 просто не повезло, а в 2012 слишком расслабились и не хватило характера. В 2014-2016 же просто слабая команда была, вот и все.

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