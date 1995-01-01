Федун: «С новым форматом лимита начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о новом формате лимита на легионеров РПЛ.

«Формула лимита «8+17» выгодна всему футболу. Я за нее ратовал с самого начала. Конкуренция между российскими и иностранными футболистами больше не будет решаться административно. Тренерам в этом смысле развяжут руки.

Вместе с тем новый лимит увеличит количество собственных воспитанников в заявке, и для «Спартака» это действительно актуально. Начнется соревнование школ и воспитанников, а не денег. Звезды тоже останутся. Даже если со временем лимит перетечет в формулу «6+19» – думаю, так рано или поздно случится.

Надо просто понимать, что наш футбол финансово деградирует. Все мои идеи на 90 процентов развернули. Значит, надо в это встраиваться. Если бы мои предложения приняли бы, продолжил бы искать инвесторов, акционеров, понимая, что еще кого-то можно найти.

Но раз мы понимаем, что российский футбол будет катиться и уже катиться вниз с финансовой точки зрения, останется надежда только на своих воспитанников. Хорошие звезды к нам не поедут, мы не конкурентоспособны», – заявил Федун.

С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.

В новом сезоне будет действовать модель «6+5».

В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?