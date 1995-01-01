Главные новости дня. Рабьо перешел в «Ювентус», «Зенит» расторг контракт с Маркизио

«Дерби» освободил Лэмпарда от участия в предсезонной подготовке, чтобы он мог завершить свой переход в «Челси».
Рэмзи объявил о своем переходе в «Ювентус».
«Челси» объявил об уходе Игуаина, Кэхилла и еще троих игроков.
Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. К этапу готов».
Официально: Рабьо – игрок «Ювентуса».
Sport.es: Неймар готов бойкотировать предсезонку «ПСЖ». Он требует, чтобы клуб договорился с «Барселоной» о его трансфере.
«Зенит» расторг контракт с Маркизио.
Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско.
16 важных трансферов, которые мы не заметили