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    Главные новости дня. Рабьо перешел в «Ювентус», «Зенит» расторг контракт с Маркизио

    «Дерби» освободил Лэмпарда от участия в предсезонной подготовке, чтобы он мог завершить свой переход в «Челси».

    Рэмзи объявил о своем переходе в «Ювентус».

    «Челси» объявил об уходе Игуаина, Кэхилла и еще троих игроков.

    Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. К этапу готов».

    Официально: Рабьо – игрок «Ювентуса».

    Sport.es: Неймар готов бойкотировать предсезонку «ПСЖ». Он требует, чтобы клуб договорился с «Барселоной» о его трансфере.

    «Зенит» расторг контракт с Маркизио.

    Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско.

    16 важных трансферов, которые мы не заметили

    Источник: Бомбардир.ру

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