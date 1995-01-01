Главные новости дня. Рабьо перешел в «Ювентус», «Зенит» расторг контракт с Маркизио

«Дерби» освободил Лэмпарда от участия в предсезонной подготовке, чтобы он мог завершить свой переход в «Челси».

Рэмзи объявил о своем переходе в «Ювентус».

«Челси» объявил об уходе Игуаина, Кэхилла и еще троих игроков.

Кокорин: «Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем. К этапу готов».

Официально: Рабьо – игрок «Ювентуса».

Sport.es: Неймар готов бойкотировать предсезонку «ПСЖ». Он требует, чтобы клуб договорился с «Барселоной» о его трансфере.

«Зенит» расторг контракт с Маркизио.

Sky Sports: Бенитес возглавит «Далянь Ифань», за который играют Гамшик и Карраско.

16 важных трансферов, которые мы не заметили